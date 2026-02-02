TELEVISIÓN
Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
El formato de TVE no está atravesando su mejor momento
'La Revuelta', programa presentado por David Broncano', no está atravesando su mejor momento en pantalla. La primera temporada del formato de TVE fue un éxito rotundo y puso entre las cuerdas a 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos, pero esta segunda entrega no está cosechando los datos de audiencia esperados.
En este último mes, las audiencias han dictado sentencia y han dejado a 'La Revuelta' muy tocada, debido a que ha cerrado su peor mes desde que emiten en Televisión Española, tanto en cuota de pantalla como en número de espectadores.
Los datos de audiencia reflejan un enero especialmente complicado para el ente público, que se ha estancado en una cuota de pantalla del 12,2%, sin lograr mejorar los resultados obtenidos en diciembre.
Además, durante el mes se produjo una retransmisión especial que concentró una gran audiencia que fue la sorprendente eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey frente al Albacete, aunque ni siquiera este evento fue suficiente para impulsar las cifras de audiencia.
'El Hormiguero', más líder que nunca
'La Revuelta' empeora día a día, pero es que 'El Hormiguero' sigue siendo más líder que nunca. En el pasado mes, el espacio del presentador jiennense se quedó a 3,4 puntos de distancia del formato de Antena 3, lo que supuso la mayor diferencia de toda la temporada.
A pesar de la competencia directa, 'El Hormiguero' sigue en su buena dinámica y vuelve a liderar con holgura el access prime time.
Además, el formato de Televisión Española cae hasta el séptimo puesto entre los programas más vistos del mes, situándose como el cuarto espacio más visto de la franja estelar, por detrás de 'El Hormiguero', 'El Desafío' y 'La Isla de las Tentaciones'.
Desde que la audiencia de 'La Revuelta' empezó a descender, Televisión Española movió cartas al asunto y cambio la estrategia del programa. Una de las decisiones tomadas fue anunciar con tiempo los invitados para generar expectación entre la audiencia.
