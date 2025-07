Malas noticias para los autónomos: Hacienda sabrá todos los Bizum que reciban sin importar la cantidad

Se le ha acabado el chollo a todos los autónomos que usan Bizum como forma de pago. A partir de ahora, Hacienda conocerá todas las transferencias instantáneas que reciban estos trabajadores. El Gobierno aprobó hace unas semanas una nueva ley que va a obligar a los bancos a informar a la Agencia Tributaria de todos los movimientos de dinero, sin importar la cantidad.

El año que viene, los autónomos recibirán un duro golpe a sus cuentas bancarias, porque Hacienda sabrá todo el dinero que ingresan a través de Bizum. Esta medida busca combatir el fraude fiscal y garantizar que todos los ingresos sean declarados correctamente. Muchos trabajadores utilizaban esta plataforma como una forma rápida y sencilla de recibir pagos, pero ahora deberán ser más cuidadosos y llevar un control exhaustivo de sus transacciones.

Esta normativa marcará un antes y un después, porque algunos expertos consideran que esta medida podría incentivar a los autónomos a buscar alternativas de pago menos rastreables, lo que complicaría aún más la lucha contra el fraude.

Cada vez más personas usan Bizum

Bizum se ha convertido en una herramienta esencial para los pagos entre particulares y, cada vez más, para operaciones comerciales. En España, se realizan más de 25 millones de operaciones semanales a través de esta plataforma, lo que supone más de 1.300 millones de transacciones al año, según datos de la propia empresa. Su facilidad de uso, inmediatez y gratuidad han hecho que muchos pequeños negocios la utilicen como método de cobro habitual, en ocasiones sin pasar por caja ni dejar rastro fiscal.

Aquí es donde viene el verdadero problema, porque hasta ahora, estas operaciones no quedaban registradas, lo que llevaba a muchas personas a comer un delito de fraude fiscal.

Bizum estará en el radar de Hacienda

El Gobierno ha aprobado un real decreto que obliga a todos los bancos a reportar mensualmente a Hacienda todos los movimientos realizados a través de Bizum por autónomos. Hasta ahora, solo se notificaban operaciones superiores a 3.000 euros, pero desde ahora cualquier transacción será comunicada, sin importar su importe.

Esto implica que Hacienda podrá cruzar automáticamente los datos que recibe con las declaraciones de ingresos de millones de autónomos. Así, cualquier diferencia entre lo declarado y lo cobrado, aunque sean pagos de 10 o 20 euros y podrá poner multas.

El ejemplo más habitual es el de un peluquero que cobra en Bizum por sus servicios sin declararlo. Hasta ahora, el banco no reportaba estos ingresos por su bajo importe, pero eso ha cambiado. Si Hacienda detecta ingresos no declarados, podrá imponer sanciones importantes, ya que ahora tiene más herramientas para detectar este tipo de irregularidades.

Sin embargo, este control no afectará a los particulares que se hacen transferencias entre amigos o familiares. En esos casos, al no tratarse de una actividad económica, no es obligatorio declararlo ni se prevé ninguna actuación fiscal.

Así que si le vas a hacer un Bizum a tu amigo para pagarle la cena, no te preocupes, porque el nuevo decreto solo afectará a los negocios y actividades profesionales.