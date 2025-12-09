Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUBILACIÓN

Malas noticias para los autónomos que coticen lo mínimo: esta es lo que cobrarán en la jubilación

Estas son las cifras que la Seguridad Social contempla ante este tipo de situaciones

Un grupo de jubilados.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Ramón Baylos

Ante el creciente envejecimiento de la población en España, está surgiendo un tema que genera especial preocupación en la actualidad: el mantenimiento de las pensiones de jubilación a largo plazo.

Últimamente, muchas personas están alzando la voz ante la idea de que este sistema no sería sostenible con el paso de los años, especialmente para quien esté sujeto a situaciones fiscales determinadas.

En este caso en concreto, llama especialmente la de los autónomos: ¿cuánto cobraría uno que se encuentre cotizando lo mínimo en la actualidad? La Seguridad Social es muy transparente con estas cifras.

Si hacemos los cálculos pertinentes y tenemos en cuenta que la cantidad mínima de cotización se corresponde con una cifra menor de 670 euros en ingresos mensuales, la pensión percibida no superará los 1.000 euros en la jubilación.

Es decir, si un autónomo cotiza lo mínimo, recibirá como pensión 12.241,6 euros al año repartidos entre 14 pagas de 874 euros mensuales. No obstante, los números son algo mayores si la persona cuenta con un cónyugue a cargo.

En este último caso en concreto, la opensión ascenderá a 15.786,4 euros anuales repartidos en 14 pagas de 1.127 euros al mes, lo cual es una cifra que muchos consideran realmente baja.

Hay que tener en cuenta, además, que estas últimas solo se percibirán en caso de que la persona haya cotizado un mínimo de 15 años y 2 de los mismos estén en los 15 años previos a la edad de jubilarse.

Además, habría que estar en cuenta que los números que se manejan en las pensiones de la Seguridad Social podrían variar con el paso de los años y no hay forma de asegurar si irán hacia arriba o hacia abajo.

