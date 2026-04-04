Malas noticias si alquilas una habitación: Hacienda puede multarte si no lo declaras

Si alquilas una habitación y no lo declaras durante el proceso de la Renta, Hacienda puede imponerte una importante sanción. Esa es la realidad que ha revelado la Agencia Tributaria ante el inminente inicio de la nueva campaña.

Esto es lo que exige Hacienda si alquilas una habitación

Desde Hacienda han argumentado recientemente que los ingresos que se perciben por alquilar una habitación deben declararse en el IRPF como rendimientos de capital inmobiliario. En efecto, el ejercicio ya no remite solo a un piso en su totalidad, sino también a fracciones del mismo.

Asimismo, desde la Agencia Tributaria han apuntado que la forma adecuada de tributar este ingreso es considerando solamente la parte proporcional de la vivienda. Es decir, en la declaración hay que aportar lo que sería el equivalente en metros cuadrados.

En el proceso, Hacienda ha especificado que los propietarios pueden deducir gastos en base a luz, comunidad, seguros y demás cargos de los que puedan ocuparse pese al alquiler. Eso sí, de nuevo, en base a la proporción alquilada del piso.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sede de su ministerio. / José Luis Roca / EPC

Aquellos que no tributen debidamente los ingresos por alquiler de habitaciones pueden afrontar una considerable variedad de sanciones, entre las que destacan multas económicas, recargos o regularizaciones que afecten eventualmente al ejercicio.

La Agencia Tributaria quiere que quede claro que 'hacerlo en negro' puede acabar saliendo muy caro. Es por ello que las sanciones económicas pueden llegar a ser hasta un 150% de lo que se debería haber pagado originalmente con la tributación adecuada.

Es de suponer que Hacienda ha impuesto esta regularización ante la realidad de que el mercado inmobiliario no para de cambiar cada año. A día de hoy, el alquiler de habitaciones es una práctica mucho más común de lo que era hace 5 años.

Así pues, el mensaje que manda Hacienda no se entiende como un 'no alquiles habitaciones', sino como 'si alquilas habitaciones, ten en cuenta que también tienes responsabilidades'. No es un movimiento para dañar el ahora, sino para controlar lo que será el mercado en unos años.