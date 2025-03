Málaga tiene nuevo héroe: 'El vándalo de los radares' pinta 3 cámaras en una semana

En los últimos años, la Dirección General de Tráfico (o DGT) se ha puesto manos a la obra a la hora de desplegar decenas de nuevos radares por las carreteras de España.

Una situación que ha generado ciertos conflictos con un sector de la población que concibe estas medidas como innecesarias.

Y es que, a pesar de que los radares se coloquen en algunos puntos críticos de la vía con tal de reducir la cantidad de accidentes que se producen en las zonas de riesgo, hay quien no está de acuerdo con su existencia.

Esa misma es la razón por la que se ha viralizado tanto el caso de una persona anónima que ahora recibe el apodo de 'El vándalo de los radares', el cual es apodado como un justiciero en redes sociales.

La cosa es que hay un ciudadano que se ha dedicado a romper radares en las calles de Málaga, acabando con tres de ellos en tan solo una semana.

No obstante, su modus operandi no consiste en destruir estos radares como tal, sino en pintar su parte frontal de negro con tal de que la cámara del mismo no sea capaz de fotografiar a quienes superen los límites de velocidad establecidos.

De esta manera y aunque 'El vándalo de los radares' permanezca en el anonimato, muchos vecinos de Málaga están pidiendo a modo de broma que se encargue de dar el pregón en las próximas fiestas de la ciudad.

Una situación que ha provocado que las redes sociales se llenen de opiniones diferentes: desde ciertas corrientes que lo idolatran hasta otras que recalcan que sus actos constan como delitos que no deberían ser pasados por alto de ninguna manera.