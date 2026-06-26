Ni Málaga ni Canarias: la ciudad española que conquista a los mayores de 65 años año tras año

Durante años, Benidorm se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los mayores de 65 años, tanto nacionales como internacionales. Su combinación de buen clima, accesibilidad y amplia oferta de servicios la ha convertido en un referente del turismo sénior en España.

Uno de los principales atractivos de la ciudad alicantina es su clima. Situada en una bahía protegida por montañas, disfruta de temperaturas suaves durante gran parte del año, especialmente en invierno. Esta característica resulta especialmente atractiva para los jubilados que viajan fuera de la temporada alta en busca de temperaturas agradables y menos aglomeraciones.

La comodidad es otro de los factores que explican su popularidad. Benidorm cuenta con una amplia red de paseos marítimos prácticamente llanos que permiten recorrer kilómetros junto al mar sin grandes esfuerzos físicos. El Paseo de Poniente, con más de tres kilómetros de longitud, se suma a los de Levante y Mal Pas para ofrecer una extensa ruta peatonal muy valorada por quienes disfrutan de caminar a diario.

Paseo Marítimo de Poniente Benidorm / Sport

Las playas también desempeñan un papel fundamental. La ciudad dispone de numerosos servicios adaptados para personas con movilidad reducida, incluyendo pasarelas de acceso, aseos adaptados y zonas de baño accesible. Además, en varios puntos de la costa existen sillas anfibias y personal de apoyo destinado a facilitar el acceso al agua a quienes lo necesiten.

La experiencia acumulada durante décadas recibiendo turismo sénior ha permitido a Benidorm desarrollar una infraestructura especialmente orientada a este perfil de visitante. Hoteles adaptados, una oferta sanitaria cercana, buenas conexiones de transporte y una amplia programación de ocio contribuyen a que muchos jubilados elijan la ciudad para estancias prolongadas.

A ello se suma una gran sensación de seguridad y facilidad para moverse por el municipio. Su tamaño relativamente compacto permite desplazarse caminando entre numerosos puntos de interés, algo especialmente valorado por quienes buscan disfrutar de unas vacaciones relajadas sin depender constantemente del coche.

Con sus playas urbanas, sus emblemáticos rascacielos frente al Mediterráneo y una oferta turística adaptada a todas las necesidades, Benidorm mantiene su posición como uno de los destinos más consolidados para los viajeros mayores de 65 años. Un modelo turístico que sigue atrayendo cada año a miles de jubilados en busca de sol, comodidad y calidad de vida.