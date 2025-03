Mala Rodríguez se abre en canal sobre su padre en 'Lo de Évole': "No lo conozco"

Mala Rodríguez ha sido la gran protagonista de 'Lo de Évole', el último programa presentado por Jordi Évole en La Sexta, y también mínimo de audiencia de la temporada (5,9% de share).

El formato entrevistaba así a una de las cantantes más polémicas de los últimos años, hablando tanto de ella y de su carrera, como de su infancia y de su familia: reconociendo que no ha conocido nunca a su padre y que su madre no fue una figura presente, asegura que un tío suyo es quien asumió su figura paterna.

"A mi padre no lo conozco. En mi casa siempre hemos estado mi mamá y yo, y mi madre estuvo bastante ausente. El único rol de hombre que he visto es el de un tío mío que vivió un tiempo con nosotras. No era mayor, un poco más grande que yo", revela la artista.

Considerada como una de las voces urbanas más conocidas de España, la historia de Mala Rodríguez es una historia de superación que ha pasado por varias etapas. Desde el triunfo en lo musical, hasta el salto temporal a OnlyFans, plataforma que abandonó cuando le ofrecieron desde la app controlar el management de su contenido.

Si bien es cierto que Mala Rodríguez siempre se ha situado en el foco mediático por sus comentarios, su personalidad arrolladora le ha valido también un elevado número de fans y seguidores.