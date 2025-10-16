El mal tiempo seguirá en España, aunque el sábado cambiará: la AEMET activa los avisos de lluvias y tormentas

Las fuertes precipitaciones se redujeron durante la semana pasada en algunos puntos del litoral mediterráneo. La AEMET advertía de que la situación más crítica de cara al nuevo episodio de tormentas y lluvias abundantes tendría su pico máximo a partir del viernes pasado. Así fue, y ante una situación extrema, en la que nos dejó terribles escenas en Tarragona (Ebro), muchos se preguntan si hay posibilidades de que se repitan escenas como la que ocurrió en Valencia en 2024, cuando se desbordó el barranco del Poyo debido a una lluvia sin precedentes recientes que provocaron inundaciones de gran calibre y más de 200 víctimas mortales en la zona de Valencia.

El otoño sigue imponiendo la inestabilidad en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves varios avisos por lluvias, tormentas y nieblas que afectarán a diferentes puntos del país, especialmente del este peninsular y Baleares. La Aemet prevé que una masa de aire frío en altura, situada sobre el este peninsular y Baleares, siga marcando el tiempo durante los próximos días.

Cuidado con las nubes del viernes

Para la tarde del viernes 17 de octubre, se esperan nubes que provocarán lluvias y tormentas en el interior del país, especialmente en la mitad sur y el tercio oriental. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los chubascos podrían ser localmente fuertes en zonas de Cuenca, Teruel y Valencia, donde ya se han activado avisos amarillos.

En Mallorca, las lluvias también serán persistentes y podrían acumular cantidades destacables. Las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento, especialmente en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón. En el resto del país, la situación será más tranquila, con intervalos nubosos en la mitad norte y cielos despejados en el extremo occidental peninsular.

Sábado de respiro

El sábado se espera un ligero respiro. La atmósfera tenderá a estabilizarse en buena parte del país, aunque un sistema frontal se acercará al noroeste peninsular a lo largo del día. Esto provocará un aumento progresivo de la nubosidad, primero en Galicia y Castilla y León, y más tarde en el resto de la mitad norte. En el este y Baleares, la jornada será más tranquila, aunque podrían aparecer algunas lluvias débiles en los litorales catalanes y del mar de Alborán.

La AEMET prevé que este día sea de transición, con temperaturas algo más templadas y un ambiente más estable en el centro y sur peninsular. Sin embargo, los cielos permanecerán cubiertos durante gran parte de la jornada, anticipando un nuevo episodio de lluvias.

Llúvias el domingo en Galicia y resto del norte

El frente que se aproxima desde el Atlántico llegará al noroeste peninsular, dejando lluvias abundantes en Galicia y extendiéndose de forma más débil hacia el resto del norte. Las precipitaciones podrían ser moderadas y persistentes en la costa gallega, acompañadas de tormentas en algunos puntos del litoral.

A medida que avance el día, la nubosidad se generalizará en toda la Península, con cielos muy cubiertos y lluvias dispersas en Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal. En el Mediterráneo, las precipitaciones serán menos probables, aunque la nubosidad podría aumentar al final del día.