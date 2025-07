Lo mal que pintan las pensiones: 'Los jóvenes no tendrán', según experto

La pensión por jubilación es objeto de debate desde siempre, y también una de las grandes preocupaciones de los jóvenes por numerosos motivos. El principal es la intención de empezar a cotizar cuanto antes con el objetivo de conseguir una pensión digna cuando se jubilen. Y la segunda razón es el miedo a que, se cotice o no, directamente no haya pensión de jubilación cuando llegue la hora debido a que el sistema no funciona. Y esto último es lo que opina un experto.

El experto economista Niño Becerro ha dejado claro lo que piensa sobre este tema: "El sistema de pensiones tal y como lo conocemos ha muerto y los jóvenes no van a tener tal y como yo lo veo", comienza totalmente tajante. "Aquí nos están engañando. Todos, y el color da igual, nos están diciendo que las pensiones son sostenibles, que se hará lo que sea... ¿De dónde se va a sacar el dinero?", continúa.

Becerro asegura que el sistema está totalmente roto y no sirve tal y como funciona actualmente: "Lo que en su día fue viable, ahora no se sostiene. Los números no cuadran porque los ingresos que recibe el sistema son inferiores al gasto que generan las pensiones. [...] No es sostenible, no se puede financiar. Se le ha dado un sesgo ideológico y no lo es. Simplemente, los ingresos son inferiores a los gastos".

Tampoco ve una solución a nivel de recortar de otro aspecto público para dárselo a los pensionistas. "¿Dejarás de gastar en Sanidad para pagar las pensiones? Los jubilados genial, ¿pero qué van a decir los jóvenes?", asegura. Entonces, citó una pregunta que muchos jóvenes se hacen respecto a los pensionistas: "¿Por qué voy a tener que pagarte la pensión si yo no lo voy a tener?", dijo, a modo de desesperanzadora conclusión.