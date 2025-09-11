"Menos mal que el padrino manda": El Whatsapp de Aldama que hace estallar la 'trama Koldo'

La trama Koldo sigue dando pasos en todas las direcciones posibles, y la última gran novedad que vemos en esta ocasión es la que llega vinculada a un polémico mensaje de Whatsapp que remite directamente de Víctor Aldama.

El WhatsApp de Aldama que da nueva vida a la trama Koldo

Aldama, hay que recordar, se considera como el principal intermediario en un caso que toca supuestamente muy de cerca a hasta tres ministerios distintos: Transportes, Industria y Transición Ecológica, por lo que su afectación es mayúscula.

El WhatsApp del que se habla en este caso es uno que remite a 2020, enviado específicamente a Leonor González Pano, y con la polémica frase que dice lo siguiente: "Menos mal que el padrino manda, que si no... jajajajaj".

Pero, ¿quién es ese 'padrino' que menciona Aldama? Si bien por el momento no se ha dado ninguna interpretación conclusiva, la investigación apunta a que el nombre al que más probablemente se hacía referencia era el de José Luis Ábalos.

José Luis Ábalos. / José Luis Roca

El contexto de la frase viene precedido de un "Anda que decirme que era industria y luego energía", y con todavía mayor anterioridad "Y luego a ver si patrocinan al club como dijeron y lo subimos a Segunda A".

Lógicamente, todos estos comentarios dan a entender una serie de 'acuerdos' con muchos activos distintos de por medio; nuevos hilos de lo que se podrá seguir investigando con tal de intentar alcanzar una verdad absoluta más elusiva de lo que se anticipaba.

Hasta la fecha a Ábalos, el mencionado 'padrino', se le atribuyen una serie de beneficios que se cuentan en millones de euros, como una villa en Marbella que se halla vinculada al poémico rescate de Air Europa.

Claramente, la trama Koldo es una que todavía va a dar bastante de sí, sobre todo porque si es posible rescatar Whatsapps de hace 4 años tan significativos como el presente, eso quiere decir que hay mucha piedra que picar aún. ¿Cómo crees que acabará todo esto?