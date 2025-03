Makoke estalla ante "la grave acusación" de hacer trampas en 'Supervivientes 2025'

La tensión no para de crecer entre los concursantes de 'Supervivientes 2025'. Los participantes llevan conviviendo casi un mes en Honduras, y han comenzado a surgir los primeros roces. Durante el último 'Oráculo de Poseidón', Joshua y Laura Cuevas han lanzado una grave acusación contra Makoke.

En primer lugar, la ex de Kiko Matamoros ha sido señalada por su escasa aportación entre los miembros de playa Calma. Después, la televisiva tuvo que salir en defensa de Anita, a la que acusaban de haber robado parte de las lentejas del grupo.

Makoke recriminaba a Joshua haber señalado a Anita, y el diseñador de moda destapaba una posible infracción de la colaboradora. "Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tienes que callar en la playa", decía enfadado.

"Makoke ha incumplido las normas de programa", aseguraba en directo. La concursante, sorprendida, contestaba buscando explicaciones: "¿Yo he incumplido las normas?".

La presentadora de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda, pedía más información a Joshua ante "la grave acusación". El ganador de 'Maestros de la Costura' explicaba lo sucedido: "Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero".

Nada más escuchar la explicación, Makoke detectó quien era la fuente original, y se dirigió directamente a Laura Cuevas. "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality", señalaba la televisiva.

Seguidamente, Makoke explicó a Sandra Barneda de donde surgía la anécdota. "Le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad".

La conductora anunciaba el estricto control de la organización del programa, poniendo en duda que Makoke hubiera conseguido hacer trampas: "El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis, es prácticamente imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible", aseguraba.