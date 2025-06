Maite Galdeano reaparece y carga contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Me ha echado de casa por un cerdo"

Durante este último año, Maite Galdeano se ha mantenido fuera del foco mediático tras su conflicto con su hija, Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez.

En los últimos meses, parecía que la disputa familiar se había calmado, pero nada más lejos de la realidad. La televisiva ha visitado el plató de 'Socialité', donde ha vuelto a cargar contra sus familiares.

El programa de Telecinco ha emitido una entrevista en exclusiva, en la que Galdeano ha explicado su punto de vista: "Imaginaos como estoy ¿Cómo puede estar una madre que la ha echado su hija de casa? Por un cerdo", comenzaba.

"Estoy muy mal, me tendré que poner bien por mi fuerza motora. Estoy en la playa y voy a vivir en la playa hasta que me muera. Vivo en un barco, de momento, porque no tengo casa", relataba a los colaboradores.

La exconcursante de 'Gran Hermano' admite que tiene la casa de sus padres, pero no quiere regresar a Pamplona: "Me trae recuerdos de la que parí y no me da la gana de estar ahí. No sé cuándo me voy a recuperar. Todo me ha hecho mucho daño. La gente que me quiere, me quiere como soy", afirmaba en televisión.

En la conversación, Maite también se ha referido a sus amistades y la opinión que le trasladan: "Amigos... por supuesto que tengo y muy buenos. Me dicen que les mande a tomar por c*** a esta morralla. Mi hija está equivocada y se dará cuenta algún día".

No obstante, prefiere no contestar a los colaboradores del programa sobre si echa de menos a su hija: "Eso no lo voy a decir. No quiero saber nada de ellos".

Finalmente, Maite Galdeano ha revelado cuáles son sus planes de futuro: "Voy a hacer un libro, voy a desvelar muchos secretos, desde la cuna, mi infancia y todo. Un libro de mi vida. Afecta a Sofía, está enamorado de una persona que al final se desenamorará", sentenciaba.