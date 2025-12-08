Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix

Lando Norris está de enhorabuena. El piloto de McLaren hizo historia en el Gran Premio de Abu Dhabi al proclamarse campeón de la Fórmula 1, tras una temporada en la que lideró de principio a fin. Aunque en las últimas carreras Max Verstappen apretó hasta el último momento, el australiano no perdió la calma y mantuvo la distancia para asegurar el campeonato.

El piloto celebró por todo lo alto su título, y una de las invitadas a la fiesta fue su pareja, Margarita 'Magui' Corceiro, con quien se besó en varias ocasiones, momentos que fueron captados por las cámaras. Además, ambos continuaron la celebración del título en la fiesta 'Bresh'.

¿Quién es Magui Corceiro?

La portuguesa está dando mucho de qué hablar tras su aparición en el Gran Premio de Abu Dhabi. Muchos se preguntan quién es, y algunos usuarios de X, antes conocido como Twitter, comentaron que ya la habían visto en otras ocasiones. Y así es, ya que Magui fue pareja de Joao Félix.

Corceiro (Satarém, 2002) se dedica al mundo de la interpretación, al modelaje y también es creadora de contenido, contando con más de 2,3 millones de seguidores. En cuanto a su papel como actriz, ha participado en varias series de televisión en Portugal y España: Prisioneira, Bem Me Quer, Quero é Viver, Morangos com Açúcar, Cites, entre otras. Por otro lado, es embajadora de marcas como Armani Beauty y socia de la firma de moda Missus.

No obstante, se dio a conocer públicamente por ser la pareja del exjugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, se vinculó que la modelo podría haberle sido infiel con Pedro Porro, aunque ambos desmintieron las informaciones. Todo el revuelo comenzó por unos videos en los que Corceiro aparecía muy cercana a Porro.

"Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres porque no es así", confesó el futbolista del Tottenham para zanjar las especulaciones.

Joao Félix y Magui Corceiro / Google

Finalmente, Corceiro y el ex del Barça decidieron poner punto final a su relación después de cuatro años.

En menos de un año, la modelo portuguesa inició un romance con Norris en 2023, y actualmente siguen siendo pareja. Aunque en 2024 surgieron rumores sobre una posible crisis que apuntaban a una ruptura definitiva, lograron superar el bache y ahora están más ilusionados que nunca.