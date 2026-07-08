Magui Corceiro, expareja de João Félix, aclara los rumores que lo relacionan con Pedro Porro: "Teníamos un grupo en común"

El enfrentamiento entre España y Portugal en el Mundial 2026 volvió a despertar un tema que empezó a circular por las redes sociales hace unos años. El reencuentro sobre el terreno de juego entre Pedro Porro y João Félix hizo que numerosos aficionados recordaran los rumores que años atrás rodearon a la actriz portuguesa Magui Corceiro. Sin embargo, los protagonistas llevan tiempo insistiendo en que aquella historia nunca fue real.

Todo comenzó en 2022, cuando varios vídeos se hicieron virales en redes sociales. En uno de ellos, Pedro Porro entregaba su camiseta a Magui Corceiro tras un partido del Sporting de Portugal. Poco después apareció otra grabación en la que ambos conversaban en una discoteca, imágenes que fueron suficientes para que surgieran todo tipo de especulaciones sobre una supuesta relación sentimental.

Magui y Pedro nunca estuvieron juntos

Con el paso de las horas, la historia tomó fuerza en las redes sociales, aunque nunca aparecieron pruebas que confirmaran una infidelidad. "Esa historia no fue verdad, fue una narrativa creada por los fans del fútbol", asegura Javi Hoyos a través de un video publicado en Instagram, en el que recoje las palabras de Magui, con la que había hablado para desmentir las informaciones.

Pedro Porro decidió responder públicamente para frenar las especulaciones. El internacional español explicó que no existía ninguna traición y pidió que dejaran de señalar a los implicados. También defendió que su amistad con la actriz no debía interpretarse como una relación amorosa.

Joao Félix y Magui Corceiro / Google

Pedro y ella tenían un grupo en común cuando jugaba en el Sporting y es mentira", decía la actriz y modelo. Según explicó, el vídeo estaba sacado de contexto y lamentó la cantidad de comentarios y acusaciones que recibió en redes sociales a raíz de aquella polémica. "Es increíble cómo alguien sigue creyendo en una polémica", finaliza.

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La realidad es que ambos lo han desmentido en varias ocasiones y nunca confirmaron que existiera una relación sentimental. Por parte de Joao Felix y Magui, estuvieron juntos durante cuatro años. Se conocieron en Lisboa cuando el futbolista jugaba para el Benfica. La ruptura fue confirmada públicamente por la propia modelo e influencer a través de sus redes sociales en 2023, poniendo fin de manera definitiva a su relación tras meses de constantes rumores en los medios.