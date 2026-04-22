Magdalena Perelló, cardióloga: "Quienes tenían vínculos fuertes sufrían menos enfermedades cardíacas y vivían más"

Llevar una vida saludable no se limita únicamente a hacer ejercicio o seguir una dieta equilibrada. Aunque estos hábitos son fundamentales para prevenir enfermedades, cada vez más expertos coinciden en que hay otro elemento igual o incluso más determinante para vivir más y mejor.

Magdalena Perelló, una conocida cardióloga, ha puesto el foco en un aspecto que muchas veces pasa desapercibido: la calidad de nuestras relaciones personales. Según explica, no basta con cuidar el cuerpo si se descuida el entorno social en el que vivimos.

Esta afirmación es mucho más que una opinión y está respaldada por uno de los estudios más extensos e influyentes sobre salud y bienestar que se hayan llevado a cabo.

Hablamos de una investigación de la Universidad de Harvard que ha seguido durante más de 80 años a más de 700 personas. Y sus conclusiones son claras: las personas con relaciones sociales fuertes y satisfactorias no solo son más felices, también viven más tiempo y presentan menos enfermedades cardiovasculares.

El 'fitness' se ha convertido en la nueva forma de socializar . / Shutterstock

El motivo es puramente científico: mantener vínculos positivos ayuda a reducir el estrés, mejora la salud mental y favorece hábitos de vida más saludables. En cambio, la soledad y el aislamiento pueden aumentar el riesgo de problemas cardíacos, ansiedad o depresión.

Esto no quiere decir que el ejercicio o la alimentación pierdan importancia, simplemente tienen que complementarse con una vida social activa y de calidad: hablar con amigos, compartir tiempo con la familia o sentirse acompañado marca la diferencia en la salud a largo plazo.

En un mundo cada vez más acelerado y digitalizado, cuidar las relaciones personales es un auténtico reto. Sin embargo, dedicar tiempo a fortalecer estos vínculos es una buena inversión de cara a tu futuro.

Magdalena Perelló concluye de forma muy didáctica y clara: vivir más no solo depende de lo que hacemos con nuestro cuerpo, también de cómo nos relacionamos con los demás.