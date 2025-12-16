Magda Carlas, experta en medicina y nutrición, advierte: "No deberías chupar las cabezas de las gambas"

Las gambas constituyen uno de los alimentos más importantes de nuestro país y se establecen como pilar fundamental de su gastronomía; algo que ha fomentado mucho su popularidad en los últimos años.

No obstante, la experta en medicina y nutrición conocida como Magda Carlas opina que muchas personas las comen de manera inadecuada a causa de una práctica que es sumamente común.

La cosa es que la experta advierte sobre la importancia de no chupar la cabeza de las gambas, dado que sería un error hacerlo por los efectos adversos que podría conllevar este procedimiento.

En el episodio más reciente del podcast conocido como ¨Respuestas que alimentan¨ la experta defendía las gambas como un alimento muy nutritivo, siempre y cuando no chupemos sus cabezas.

¨La cabeza de la gamba acumula metales pesados, sustancias que pueden traernos problemas como, por ejemplo, el cadmio¨, sentenciaba Carlas durante el programa.

Eso sí, advierte que esto solo ocurriría en caso de que la ingesta de gambas de la persona sea realmente alta, dado que no hay problema alguno en chupar la cabeza de las gambas cuando comemos unas pocas.

Además de ello, la experta aprovechaba la ocasión para reiterar el alto valor nutricional de las gambas, asegurando que 100 gramos de las mismas contienen más nutrientes que 100 gramos de merluza.

De esta manera, Carlas defiende el uso de la gamba como producto integral de una buena alimentación, siempre y cuando se ingieran con moderación. Como todo en esta vida, vaya.