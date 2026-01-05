Maduro declara ante el juez: "Soy inocente y presidente de Venezuela"

Nicolás Maduro se presentó ante un tribunal federal en Nueva York para enfrentar los cargos que se le imputan por presunto narcotráfico y actividades relacionadas con el narcoterrorismo. Esta comparecencia marcó su primer contacto formal con la justicia estadounidense desde que se emitieron las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, Maduro declaró con firmeza ante el juez: “Soy inocente, no soy culpable”. Estas palabras reflejaron su postura de negación total frente a las acusaciones y sentaron las bases de su estrategia de defensa.

Un juicio corto

La audiencia tuvo un carácter inicial y administrativo: se notificaron los cargos, se aseguró el acceso a defensa legal y se permitió al acusado declarar su posición. No se trató de un juicio, sino de un primer paso dentro de un proceso judicial más largo.

Maduro fue trasladado bajo fuerte custodia desde el centro de detención donde se encuentra recluido, acompañado por medidas de seguridad estrictas. La logística del traslado fue cuidadosamente coordinada por las autoridades estadounidenses debido a la relevancia del caso.

Según la acusación, Maduro habría participado en una red de tráfico de drogas que operaba a nivel internacional, facilitando la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y colaborando con grupos criminales para sostener estas operaciones.

Su mujer, Cilia Flores, también se declaró inocente de todos los cargos ante el tribunal de Nueva York.

Estará encerrado en la cárcel

La defensa de Maduro anticipa que cuestionará la jurisdicción de Estados Unidos y buscará argumentar inmunidad como jefe de Estado. Este punto legal será clave en las etapas siguientes del proceso, ya que podría afectar la validez de las acusaciones y los procedimientos.

Tras esta primera audiencia, se espera un largo proceso judicial, que incluirá revisiones de pruebas, audiencias adicionales y, eventualmente, un juicio. El caso promete mantenerse en la agenda mediática y política durante un tiempo prolongado debido a su complejidad y repercusión internacional.