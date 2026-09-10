La famosa curva de MADRING ya tiene su sabor oficial: La Martinuca y Joselito crean la tortilla 'La Monumental'

Tras 45 años, la Fórmula 1 vuelve a la capital con la celebración del Gran Premio de España en MADRING, el nuevo circuito de Madrid. Para acompañar este acontecimiento, La Martinuca se ha unido a una de las grandes señas de identidad del trazado, la Curva La Monumental, en una colaboración con Joselito que lleva los sabores de la gastronomía española a una nueva receta.

De esta unión nace la Tortilla La Monumental, una creación que mantiene la esencia de la conocida tortilla de La Martinuca, pero incorpora en su interior huevos rotos con puntilla y Jamón Joselito. La propuesta estará disponible durante un tiempo limitado y también contará con una versión en formato bocata.

La Monumental es una curva semicircular de 550 metros de longitud, la más larga del calendario de F1, con un peralte extremo del 24%. Los pilotos pasarán aproximadamente seis segundos girando inclinados con sus monoplazas y tendrán que afrontar, además, una altura máxima de 10 metros.

Curva La Monumental / Madring

El Jamón Joselito y los huevos rotos están dentro

La Tortilla La Monumental parte de la receta más icónica de La Martinuca, elaborada con diez huevos de gallinas gallegas y patata pochada, a la que se incorporan los huevos rotos con puntilla y el Jamón Joselito. Al abrirla, el resultado deja al descubierto una tortilla cremosa que esconde la yema y la puntilla crujiente de los huevos, junto al sabor del jamón.

"No queríamos coger nuestra tortilla, añadirle jamón y llamarla La Monumental. Queríamos que Joselito formara parte de la propia receta. Por eso llevamos al interior una combinación tan reconocible como los huevos rotos con jamón, manteniendo lo que define a nuestra tortilla: yemosa, cremosa, dorada, hecha para compartir y disfrutar. El resultado tenía que ser algo nuevo y, al mismo tiempo, seguir sabiendo a La Martinuca", explica Pelayo Llavona, chef ejecutivo de La Martinuca.

Como parte del acuerdo, La Monumental será Producto Oficial de MADRING y La Martinuca estará presente durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, tanto en la Fan Zone como en el paddock, para acercar su propuesta al público y a los invitados del Gran Premio.

"Es el comienzo de un proyecto que queremos cuidar año tras año y que queremos que se gane un lugar propio en Madrid. Cuando conocimos la Curva La Monumental pensamos que una curva así debía tener un sabor a la altura. ¿Y qué podía ser más monumental que juntar dos de los grandes iconos de nuestra gastronomía? Nuestra tortilla y el jamón, de la mano de Joselito. Así nació La Monumental: primero una curva, ahora también un sabor", explica Christopher Aguilar, CMO de La Martinuca.

Colaboración Joselito y La Martinuca / La Martinuca

"Un acontecimiento histórico para Madrid como el regreso del Gran Premio merecía un encuentro gastronómico a la misma altura. Junto a La Martinuca hemos querido trasladar la emoción y la precisión del circuito a la mesa, integrando el mejor jamón del mundo en una receta icónica que celebra este momento único para la ciudad", ha declarado Riccardo María Ferrari, CMO de Joselito.

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La Tortilla La Monumental y el Bocata Monumental estarán disponibles del 8 de septiembre al 12 de octubre en los locales de La Martinuca de Madrid, Barcelona y Valencia, además de en las opciones de take away y delivery a través de La Martinuca y Glovo.