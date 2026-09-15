Una madrileña alucina con el auténtico desayuno en Catalunya: "No me he visto en una así en mi vida. Tú estarás desayunando un café con leche; yo mejillones, cañaíllas y pimientos del padrón"

Las grandes ciudades de España se han llenado de locales de restauración muy coloridos y atractivos para la vista donde ofrecen abundantes opciones de 'brunch'. Esta tendencia responde a la globalización y a la intención de atraer a los extranjeros o turistas, más acostumbrados a este tipo de comidas, pero que se alejan de lo que realmente se consume en cada sitio.

En Catalunya, por ejemplo, lo tradicional es el 'desayuno de cuchillo y tenedor' ('esmorzar de forquilla i ganivet'), que consiste en una comida similar a lo que se consume al mediodía, pero a primera hora del día. Esto puede sorprender especialmente a aquellas personas foráneas que están acostumbradas a tomar poco más que un café con leche antes de arrancar la jornada.

Los desayunos copiosos son tradicionales en Catalunya desde hace décadas entre la gente de campo. / Delit Gastronómic

Este es precisamente el caso de Camino, exconcursante de 'MasterChef 11' que este verano ha descubierto cómo se come de buena mañana en Catalunya: "Os juro que son las 9 de la mañana", se asombra con todo el manjar que hay en preparación la joven original de Madrid, que apunta que no suele comer demasiado a estas horas.

Comida matutina en compañía de los tuyos

Por eso, la cantidad de comida que se prepara en la residencia en la que se encuentra le sorprende gratamente: "Yo estoy alucinando. Hay vino... 9 de la mañana", no sale de su asombro Camino, que añade que "no piensa que se haga en ningún sitio más".

Camino, participante madrileña de la 11ª edición de 'MasterChef'. / RTVE

Esta tradición proviene de los tiempos en los que los trabajadores del campo necesitaban energía suficiente para encarar una jornada completa de esfuerzo físico que arrancaba con la salida del sol, por lo que primaban las comidas copiosas a primeras horas para aguantar hasta la hora de comer.

Actualmente, aunque no se trata de algo habitual, se sigue la tradición durante las jornadas festivas en buena parte del país, aprovechando el momento para empezar el día de la mejor manera junto con la familia o gente próxima.

En el caso que ocupa se incluye todo tipo de alimentos, como los mejillones, las almejas o carne guisada con patatas, entre muchas otras cosas, generando una especie de bufé libre sobre la mesa: "Se pone lo que quieras", señala una mujer oriunda que le acompaña.

"Esto es una barbaridad, no creo que se haga en ningún sitio", continua asombrada la cocinera mientras degusta lo que parece ser una tostada de anchoas, pimiento y cebolla: "No me he visto en una así en mi vida. Tú estarás desayunando un café con leche; yo 'músclos' (mejillones), cañaíllas (tallarines) y pimientos del padrón", sentencia la cocinera encantada con su experiencia.