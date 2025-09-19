El madridista Carlos Sainz Jr. se moja y revela a quién le daría el Balón de Oro: "No hay que ser extremista"

El próximo lunes 22 de septiembre se entrega el Balón de Oro 2025 y los principales candidatos a ganarlo son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, aunque hay otros nombres nominados que han tenido una gran temporada como Vitinha, Pedri o Raphinha.

Las apuestas ya están abiertas y solamente falta poner el colofón en el Théâtre du Châtelet de París, donde se sabrá el sucesor de Rodri, el ganador del galardón del año pasado.

Con tan pocos días hasta que llegue la fecha señalada el mundo del deporte empieza a hacer sus predicciones. De ganarla el jugador azulgrana sería el más joven en la historia en conseguirlo, con 18 años, mientras que de hacerlo el del PSG se convertiría en el sexto francés en coronarse como mejor del mundo y el primero desde que lo hiciera Karim Benzema en 2022.

Dembélé se perderá el duelo de Montjuïc frente al Barcelona / EFE

Uno de los que ha abordado el tema ha sido el piloto español de Williams en el Mundial de F1, Carlos Sainz Jr, abiertamente declarado madridista. Sin embargo, esto no le ha impedido apostar por la perla española.

"Soy del Madrid y se lo daba a Yamal", anunciaba al ser preguntado por DAZN previo al Gran Premio de Azerbaiyán. Además, aprovechaba para reivindicar la vertiente 'objetiva' del madridismo: "Para que la gente vea que no hay que ser extremista en nada", apuntaba.

El hecho de que juegue con la selección española es un factor clave para que muchos tocayos del joven extremo apuesten por su candidatura a pesar de estar en el equipo contrario al de su corazón.

Lamine Yamal sigue sin poder formar parte del once del FC Barcelona por lesión / Manu Fernandez

"Sí, es del Barça pero también es de la Selección, es buenísimo. Qué más da, hay que dárselo. Es el mejor ahora mismo", indicaba seguro Sainz.

El debate está servido, pues aunque Ousmane Dembélé haya sido el genio y figura del conjunto que consiguió ganar el triplete a las órdenes de Luis Enrique, muchos apuestan por el español alegando que si se trata de elegir al mejor, Lamine Yamal no tiene comparación, pese a que la temporada del FC Barcelona fue inferior a la del equipo francés.