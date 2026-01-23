Dejar Madrid para vivir en un pueblo: una pareja rehabilita una casa histórica y cambia de vida

La casa de postas de Cornellana, uno de los edificios más reconocibles a la entrada del puente sobre el río Narcea en esta localidad asturiana, vuelve a la vida casi dos siglos después de su construcción.

El inmueble, levantado en 1835, ha sido adquirido por Heder Loaiza y Andrea Villada, una pareja que ha decidido dejar Madrid para empezar de nuevo en Asturias, lejos del ruido, la contaminación y el estrés de la gran ciudad, reconciliándose con el campo y la naturaleza.

Se puede decir que ambos llegaron a la vivienda casi por casualidad. Después de visitar otra casa en la costa que no cumplía con sus expectativas, pasaron por delante del histórico edificio y no pudieron evitar detenerse: "me enamoré de la fachada y de las columnas. Llamé por teléfono y la compré sin pensarlo", comenta Loaiza.

Eso sí, en ese momento desconocían el mal estado del tejado, uno de los primeros elementos de las viviendas que se tiene que rehabilitar, sobre todo tras tanto tiempo sin uso. Sin embargo, eso no fue impedimento para dar el paso.

Desde hace semanas, trabajan intensamente en la rehabilitación del inmueble, sobre todo en la cubierta, que ya está prácticamente restaurada y pendiente de la colocación de las nuevas tejas tras asegurar la impermeabilización.

Ambos son profesionales del sector y compaginan las obras con algunos proyectos que siguen teniendo en Madrid, donde han trabajado durante muchos años. Esto les obliga por ahora a continuos desplazamientos.

La decisión de mudarse a Cornellana responde a una necesidad clara de cambio de vida: "en Madrid pasas horas cada día yendo y viniendo del trabajo. Aquí todo es más tranquilo y el entorno es precioso", señala Villada, convencida de que el traslado será definitivo en cuanto tengan la casa lista.

Esto quiere decir que aproximadamente en tres meses se mudarán a Cornellana (Asturias), y todo ello después de ver cómo los trámites administrativos retrasaban sus planes: "nuestra prioridad es acabar y poder instalarnos sin seguir gastando dinero en alquiler", comentan. Una decisión muy inteligente y que les ayudará a cambiar la forma de vivir.