"Lo de Madrid es insostenible": Javier Gutiérrez habla claro sobre el problema de la vivienda

El problema de la vivienda ha generado muchos debates en los últimos meses a causa de los precios que está alcanzando en determinadas ciudades como, por ejemplo, Madrid o Barcelona.

Y es que, ante esta situación, son muchos los famosos que se han pronunciado al respecto; siendo Javier Gutiérrez uno de los últimos que han dado mucho de qué hablar a raíz de sus recientes declaraciones.

En esta ocasión, el actor ofrecía una entrevista al medio Esquire (con motivo del inminente estreno de su nueva película llamada 'Rondallas', que no dejaba lugar a dudas, dado que especificaba cuál era para él uno de los mayores problemas relacionados con la situación actual de la vivienda.

"En ciudades como Málaga, Valencia o Bilbao, la gentrificación sigue creciendo, pero es que lo de Madrid ya es insostenible", afirmaba Javier Gutíerrez como señalamiento a una circunstancia realmente problemática.

Y es que es evidente que el fenómeno de la gentrificación en las grandes ciudades está afectando de manera negativa a quienes viven allí de manera normal, dado que la vida se hace cada vez más en la periferia a causa de cómo el centro se reparte entre viviendas turísticas y locales destinados a visitantes de otros países.

Algo que el actor también reflejaba con la situación que él mismo se encuentra viviendo actualmente: "Vivo en una finca de 90 vecinos, y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales".

En este mismo sentido, las viviendas vacacionales constan como uno de los principales motores del fenómeno de gentrificación del que hablábamos antes, y tiene pinta de que la cosa irá a más en los próximos años.

Una afirmación que el propio Javier Gutiérrez también resaltaba con su predicción sobre lo que ocurrirá en el futuro en su propia finca: "Puede que en cinco años quedemos cuatro o cinco propietarios".