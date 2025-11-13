Ni Madrid ni Barcelona: el ranking de las 5 ciudades más caras de España para comprar una casa

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para los ciudadanos en España. Encontrar el hogar adecuado es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía atraviesan una situación delicada.

Según los últimos informes del sector, los precios de compra y alquiler han registrado un aumento significativo durante los últimos años, lo que ha dificultado que muchos puedan acceder a una vivienda propia sin comprometer su economía.

Además, la escasez de oferta en determinadas zonas provoca que comprar una casa en muchas ciudades españolas sea todo un lujo. Los inmuebles disponibles suelen concentrarse en barrios muy específicos o en promociones de obra nueva, lo que aumenta la competencia entre compradores y eleva aún más los precios.

En este contexto, un reciente estudio de Raisin, ha revelado cuáles son las ciudades españolas donde resulta más difícil comprar una vivienda. Y, sorprendentemente, ni Madrid ni Barcelona encabezan la lista.

Para evaluar la accesibilidad de la vivienda, Raisin calcula la renta media bruta y neta por persona, el precio medio de venta, el gasto anual por persona y otros costes de compraventa, entre otros datos. Tras esto, llegaron a la conclusión de que en 12 de las 26 ciudades analizadas, el saldo mensual es negativo, ya que la cuota hipotecaria supera la capacidad real de gasto de una persona media.

Ciudades menos asequibles para comprar una vivienda

San Sebastián (País Vasco): se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes.

se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes. Bilbao (País Vasco): entrada estimada de unos 110.400 euros, ahorro requerido de más de 33 años. Cuota mensual de unos 1.290 euros deja un saldo negativo de 734.

entrada estimada de unos 110.400 euros, ahorro requerido de más de 33 años. Cuota mensual de unos 1.290 euros deja un saldo negativo de 734. Vitoria-Gasteiz (País Vasco): alrededor de 82.410 euros de entrada, pero más de 29 años de ahorro, y una hipoteca que deja un saldo mensual negativo de unos 496 euros.

alrededor de 82.410 euros de entrada, pero más de 29 años de ahorro, y una hipoteca que deja un saldo mensual negativo de unos 496 euros. Palma de Mallorca (Islas Baleares): entrada estimada de 148.530 euros, se requiere más de 22 años de ahorro justo para poder acceder. La cuota mensual es de más o menos 1.735 euros, con un saldo negativo de unos 627.

entrada estimada de 148.530 euros, se requiere más de 22 años de ahorro justo para poder acceder. La cuota mensual es de más o menos 1.735 euros, con un saldo negativo de unos 627. Málaga (Andalucía): entrada de unos 104.010 euros, más de 21 años de ahorro necesarios; cuota mensual aproximadamente 1.215 euros, y saldo negativo de 410.

Fuera de Madrid y Barcelona, comprar vivienda sigue siendo un verdadero reto: San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz encabezan el ranking en el País Vasco, mientras que Palma de Mallorca y Málaga también registran precios muy elevados.

Ahorrar para la entrada puede llevar décadas y las cuotas mensuales dejan a muchas familias al límite, dejando claro que, hoy en día, acceder a una casa propia en estas ciudades se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos.