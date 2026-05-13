SOCIEDAD
Ni Madrid ni Barcelona: esta es la mejor ciudad de España para jubilarse
El coste de vida es menor y presenta un ambiente perfecto para relajarse
Si tienes ya la jubilación cerca y estás pensando dónde y cómo vivir el resto de tus días en España, puedes dejar de pensar en ciudades como Madrid o Barcelona; cada vez más jubilados creen que Lugo se ha convertido en la mejor ciudad para disfrutar tus 'vacaciones vitalicias'.
Hay un primer dato a considerar muy importante en esta decisión: el coste de vivir en Lugo es un 14% menor que la media de España. Y si tu pensión no es excesivamente elevada, eso es algo que se acaba notando a largo plazo.
Ese coste reducido se nota sobre todo a nivel vivienda: es posible encontrar alquileres por unos 450 euros al mes. Y si optas por la propiedad, encontrarás de todos modos precios mucho menores que los de las grandes ciudades.
Pero no todo es dinero; en Lugo también se vive con mucha tranquilidad. Hay poca masificación y se vive constantemente en contacto con la naturaleza, además de que en Galicia hay una gastronomía de gran calidad.
Asimismo, es lógico que a partir de ciertas edades sea necesario tener cerca un buen servicio médico. En eso destaca mucho Galicia, pues está considerada una de las mejores comunidades autónomas en cuanto a los cuidados médicos de los mayores.
La realidad es que ciudades como Lugo están empezando a tomar preferencia sobre otras como Madrid y Barcelona por la combinación de todos esos factores, pero sobre todo porque a nivel económico se ha vuelto mucho más viable.
Lugares como Extremadura o Castilla-La Mancha se han popularizado mucho entre jubilados, pero Lugo sigue destacando por la fusión de ambiente, coste de vida y servicios básicos, haciendo de esta una de las mejores opciones posibles.
Así que ya sabes, si estás empezando a planificar tu jubilación y estás buscando un lugar en el que vivir en paz durante los próximos 20 o 30 años, Lugo se ha convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan una jubilación tranquila y asequible.
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