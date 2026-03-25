Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusWilly HernangómezReal Madrid - Barcelona femeninoVolta CatalunyaAlonso Melissa JiménezJoan GarciaMíchelXavi SimonsLiga FuturesKoundéGuillermo AmorJan VirgiliClasificación Volta CatalunyaChampions femenina hoyCruces Champions FemeninaClasificación EuroligaLandaluce horarioHorarios F1 JapónMelissa JiménezEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaSusana GuaschPedriObras Camp NouEuromillonesBonoloto
instagramlinkedin

ASTRONOMÍA

Ni Madrid ni Barcelona: este es el lugar de España donde anochece antes aunque haya cambio horario

En Galicia, se registran los amaneceres más tempranos de España

Amanecer con tonos rojizos en Barcelona

Amanecer con tonos rojizos en Barcelona / ALFONS PUERTAS / OBSERVATORI FABRA / RACAB

David Cruz

David Cruz

Aunque el cambio de hora en España tiene como objetivo aprovechar mejor la luz solar, hay zonas de nuestro país donde anochece mucho antes que en otras, con independencia del horario oficial que haya en cada momento.

El punto clave está en la posición geográfica. España utiliza el horario de Europa Central, pero gran parte del territorio (especialmente el oeste) está más alineado con el huso horario de Greenwich.

¿Qué provoca esta situación? Que regiones situadas más al oeste, como Galicia, el sol se ponga antes que en ciudades como Madrid o Barcelona, incluso el mismo día.

¿Y cuáles son estas zonas? Dentro de Galicia, lugares como la costa de A Coruña o el cabo de Finisterre son especialmente conocidos por registrar algunos de los atardeceres más tempranos del país, por lo que se hace de noche minutos antes que en otras regiones.

En invierno, la diferencia puede ser muy notable. Mientras en el este peninsular hay algo de luz solar, en el noroeste ya prácticamente es de noche. Aunque como digo, tiene una explicación científica y no hay que buscarle más razones.

Amanecer en el Alcázar de Segovia

Amanecer en el Alcázar de Segovia / Sport.es

El cambio horario no corrige esta desigualdad ya que afecta a todo el país por igual. Es decir, se adelanta o se atrasa una hora el reloj, pero la posición del sol sigue siendo la misma, por lo que nada cambia.

Se trata de un fenómeno que explica por qué en verano anochece en Galicia más tarde que en otras zonas, compensando parcialmente esa diferencia durante los meses en los que hay más luz.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, aunque muchos piensan que el horario determina cuándo oscurece, la realidad es que la geografía manda y el oeste de España sigue siendo el lugar donde el día se apaga antes. Y esto no hay relojes que lo vaya a cambiar: el sol está siempre en la misma posición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presupuesto del Barça para fichar en el próximo mercado: Bastoni y Julián, los objetivos
  2. “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
  3. Kounde no duda y escoge a su jugador favorito del Barça: 'Es absolutamente brillante
  4. La estrategia de Bastoni con Cubarsí para acercarse al Barça
  5. Barça - Efes: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Euroliga
  6. Plan en el Barça para la posición de central: confianza para Araujo y Christensen, en el aire
  7. Oficial: Griezmann se va del Atlético
  8. Relacionan a Marta Díaz con un ex del FC Barcelona: 'Han estado juntos

Confirmado por los ayuntamientos: ayudas de hasta el 100% para pagar el IBI y la tasa de basuras en 2026

Confirmado por los ayuntamientos: ayudas de hasta el 100% para pagar el IBI y la tasa de basuras en 2026

Ni Madrid ni Barcelona: este es el lugar de España donde anochece antes aunque haya cambio horario

Ni Madrid ni Barcelona: este es el lugar de España donde anochece antes aunque haya cambio horario

¿Tienes un perro? Ya es oficial: multas de hasta 200.000 euros si haces esto con tu mascota en España

¿Tienes un perro? Ya es oficial: multas de hasta 200.000 euros si haces esto con tu mascota en España

Esta moneda con más de 200 años de historia se ha dejado de fabricar y podría revalorizarse muchísimo en los próximos años

Esta moneda con más de 200 años de historia se ha dejado de fabricar y podría revalorizarse muchísimo en los próximos años

¿Cuál es el mejor atún de supemercado? La OCU sorprende con el primer puesto de su lista

¿Cuál es el mejor atún de supemercado? La OCU sorprende con el primer puesto de su lista

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo

Quién es Melissa Jiménez, la madre del primer hijo de Alonso y exmujer de Marc Bartra, con quien tiene tres hijos

Quién es Melissa Jiménez, la madre del primer hijo de Alonso y exmujer de Marc Bartra, con quien tiene tres hijos

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres: todos los detalles de su cambio de vida fuera de la Fórmula 1

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres: todos los detalles de su cambio de vida fuera de la Fórmula 1