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Madrid amplía el estacionamiento regulado a los festivos y abre el debate vecinal
La nueva normativa del SER permitirá extender horarios y días de pago en zonas con alta demanda, mientras asociaciones y residentes critican el impacto en la movilidad y el acceso al aparcamiento
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una modificación de la normativa del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que amplía la aplicación de las zonas verde y azul a los días festivos.
Además, se habilita la posibilidad de extender el horario más allá de las 21 h de lunes a viernes y desde las 15 h los sábados, incluyendo domingos y festivos cuando exista una demanda elevada de aparcamiento.
Según el consistorio, esta ampliación se mantendrá mientras persista la presión sobre las plazas disponibles.
Argumentos del Ayuntamiento: movilidad sostenible y protección al residente
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, defendió en el Pleno que Madrid es "un modelo de éxito en movilidad sostenible" y que la ampliación del SER responde a la necesidad de equilibrar la movilidad con la calidad del aire.
Carabante destacó que la nueva ordenanza permitirá sumar 60.000 plazas reguladas, extendiéndose a más barrios y distritos. Afirmó que el SER no solo regula la oferta y la demanda, sino que actúa como herramienta para proteger a los vecinos en zonas con fuerte presión de visitantes por actividades comerciales, culturales, deportivas o de ocio.
Críticas vecinales: más dificultades y riesgo de desigualdad
Diversos colectivos han mostrado su rechazo a la medida, señalando que complica aún más el aparcamiento y que puede perjudicar especialmente a los residentes de los barrios afectados. Algunos han advertido que la normativa podría empujar a muchos ciudadanos a adquirir vehículos con etiqueta ECO para evitar restricciones.
También reclaman "más facilidades de aparcamiento" y una revisión del impacto real que tendrá la ampliación del SER en la vida diaria de los barrios.
Expansión del SER: gradual y bajo petición vecinal
La ordenanza contempla que el SER pueda extenderse a nuevos barrios siempre que los propios vecinos lo soliciten. La ampliación se realizará de forma progresiva y requerirá el visto bueno de la Junta de Distrito, previa consulta con residentes y asociaciones.
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