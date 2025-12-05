La madre de Tsitsipas rompe el silencio sobre su hijo y Paula Badosa: "No era una relación normal"

Conocida como 'Tsisidosa', la relación entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas terminó en verano de este año. La pareja comenzó a salir en 2023 y mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años, con periodos de separación.

La tenista, que actualmente ocupa el puesto 25 del ranking WTA, aseguró que no había ningún tipo de problema entre ellos, que tenían una "gran relación", pero que la vida decidió separar sus caminos. "Estás con la persona adecuada, pero en un momento equivocado. Cada uno tiene su propia carrera, sus problemas con los que lidiar", declaró la catalana.

Hace unos meses que el deportista griego no está en su mejor momento, y Julia Salnikova, su madre, habló con 'Sports.ru' para actualizar su estado de salud: "Su último año terminó antes de tiempo debido a problemas de espalda (...) Ya no siente ninguna molestia. Cuando comience la preparación para la próxima temporada y el entrenamiento serio, sabremos si su lesión se ha recuperado por completo".

Salnikova explicó cómo le afectó a Tsitsipas su relación con Paula Badosa, aunque aseguró que tiene un "acuerdo con el equipo" y no puede dar muchos detalles: "La relación no fue fácil para él, y la separación tampoco".

La madre del tenista añadió que "no era una relación normal porque era de larga distancia. Ambos empezaron esta relación lesionados y con diferentes dolores físicos. Cuando empezaron a quedar, Paula no podía jugar por esa lesión de espalda. La relación fue difícil desde el principio".

Desde el medio citado le preguntaron sobre las especulaciones en torno a Tsitsipas y Badosa, ya que el año pasado, cuando la pareja se separó brevemente por primera vez, se especuló que la ruptura se debió a que Stefanos se negó a retirarse junto a Badosa.

Julia Salnikova aclaró que esta información es "completamente ficticia" y que la tenista probablemente tenía sus propios planes, "que quizá incluían concluir su carrera, pero no mientras estuvieran juntos".

Sin embargo, la madre del tenista comentó que Badosa continuó formándose y avanzando en su desarrollo profesional. Además, señaló que podría haber contado con un "plan B", dándose cuenta de que podía tomar decisiones respecto a la relación, aunque renunciar a su carrera tenística no entraba en sus planes.