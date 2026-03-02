La madre de Daniel Sancho pierde los papeles y se enfrenta a una denuncia por agresión: "Llegaron a las manos"

Malas noticias para la familia de Daniel Sancho. En esta ocasión, su madre, Silvia Bronchalo ha sido denunciada por agredir supuestamente a una empleada de la urbanización en la que residía en Madrid. Los hechos no han ocurrido ahora, sino hace más de ocho meses, según ha podido conocer de primera mano 'El tiempo justo', programa de Telecinco.

La disputa se originó cuando la empleada de seguridad de la urbanización impidió el acceso a la madre de Daniel Sancho, ya que, según investigó el periodista Álex Álvarez, ella ya no residía en la zona, siendo este fue el motivo del desencuentro.

La reacción de Bronchalo fue todo un cuadro y perdió los papeles, optando por enfrentarse contra ella: "Se enzarza una discusión con la trabajadora".

Poco a poco, la discusión fue a más. "Llegan a las manos, incluso la denunciante dice que Silvia le arrancó un cuajo de pelo", expresó el periodista de 'El tiempo justo'.

Asimismo, el colaborador del formato de Telecinco quiso aclarar que, tras la denuncia presentada por la empleada, el juicio ya ha podido celebrarse, aunque su desenlace aún no es definitivo.

Durante el enfrentamiento no estaban solas, ya que había testigos presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos, por lo que se tomaron las acciones legales correspondientes.

La trabajadora decidió denunciar la presunta agresión sin dudarlo, pero Bronchalo decidió abandonar el lugar de los hechos sin ser identificada, aunque cinco días más tarde, la presunta agredida recogía los datos de la madre de Daniel Sancho.

Noticias relacionadas

Por último, el colaborador de 'El tiempo justo' señaló que "podría parecer que todo se solucionó judicialmente".