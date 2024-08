La madre biológica de Simone Biles reaparece tras abandonarla a los 6 años

Simone Biles fue una de las estrellas indiscutibles de los Juegos Olímpicos de París 2024. La gimnasta estadounidense se hizo con el oro en la competición general, individual y salto, además de una plata en suelo.

Todo ello tras su regreso por todo lo alto, después de sufrir una crisis de salud mental en los Juegos de Tokio 2020.

A lo largo de su carrera ha ganado once medallas olímpicas, fruto de su constancia y dedicación desde el comienzo, ya que su infancia estuvo llena de obstáculos, comenzando por el abandono de su madre cuando solo tenía seis años.

Cuando era niña no terminaba de comprender lo que estaba sucediendo; ahora su madre biológica, Shanon, quiere explicarle lo que ocurrió y disculparse, según ha revelado en su primera entrevista a los medios.

Shanon (de 52 años) ha hablado con el Daily Mail donde ha expresado el orgullo que siente ante el triunfo sin precedentes de su hija Simone y cómo ha logrado recuperarse tras su crisis en los anteriores Juegos Olímpicos.

Quiere acercase a ella para disculparse por el pasado y su vida destruida por su adicción a las drogas, que le llevó a abandonarla.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald [padre de Shanon] no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien”, explicó al citado medio.

La adicción a las drogas y el alcohol de Shanon hizo la situación insostenible en el hogar familiar. Sus hijos fueron retenidos por las autoridades en varias ocasiones y enviados a casas de acogida.

El padre de Shanon y su mujer, Nellie, se vieron obligados a intervenir.

La pareja fue quien se hizo cargo de Simone y su hermana pequeña, Adria (22), mientras que los dos hermanos mayores de la gimnasta estadounidense, Ashley (34) y Tevin (29), fueron acogidos por la hermana de Ronald, Harriet.

La petición de su madre

Simone Biles no ha tenido más contacto con su madre biológica, que busca retomar la relación ahora.

“Solo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado, sigamos adelante”, implora. Shanon cree que en algún momento Simone querrá hablar con ella: “Sólo tengo que tener paciencia”, asegura.

Shanon continúa viviendo en Columbus, Ohio (EE.UU.), la misma casa donde se crió Simone Biles los primeros años de su vida. Actualmente tiene graves problemas económicos y ha tenido encontronazos con la ley.

En el caso del padre biológico de Biles, Kevin Clemons, tampoco tiene relación con su hija. Sufrió una adicción y lucho contra ella en el pasado.