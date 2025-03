La madre de Antonio Orozco lo vestía "de niña" y le llamaba 'Manuela'

Durante la última semifinal de 'La Voz', Antonio Orozco recordó un destacado episodio de su infancia. El programa de Antena 3 mostró en pantalla imágenes de los coaches cuando eran niños.

El cantante aparecía montado en un triciclo, y no desaprovechó la oportunidad para contar una anécdota sobre aquella época. "Quiero hablar de ese momento, me voy a acordar especialmente de mi madre".

"Aprovechó para tener ese pelo largo, lacio y rubio para ponerme coletas, me vestía de niña preciosa, me llevaba al mercado y me llamaba Manuela", explicaba. "Durante muchos años, tenía dos personalidades: Antonio José en casa, y Manuela en la calle", confesaba el artista.

Una curiosidad de los primeros años de vida de Orozco, que también trató el tema con Bertín Osborne. Durante la emisión de 'Mi casa es la tuya', el presentador observó una fotografía en blanco y negro, pensando que se trataba de un familiar.

"Este soy yo, que mi madre nunca quiso tener un niño. Mi madre siempre quiso tener una niña y aquí se demuestra claramente", comenzó el autor. Además del peinado y la vestimenta, Carmen también le cambia los juguetes.

"Me ponía coletas, ahí se ve claramente, aunque luego ella lo negará, cómo ella directamente me quitaba el balón y me daba esta... La Barbie 'Feria de abril' por lo menos", bromeaba sobre la muñeca que sujetaba en la instantánea.

Los habitantes de su localidad también le conocían por ese nombre, ya que su progenitora le llamaba 'Manuela' durante sus paseos por el municipio. Según cuenta Orozco, su madre realizó esta práctica durante un tiempo prolongado, y no fue cuestión de alguna ocasión esporádica.

"Era rubio, tenía el pelo largo, me ponía las coletas y me vestía de niña. Me ha llamado Manuela durante mucho tiempo y la gente por la calle me reconocía ya como Manuela, o sea que tengo un pasado como Manuela también", añadió entre risas el cantante.