Macarena Gómez (48 años): "Ando muchísimo, pero no soy carne de gimnasio"

La idea de que cuidarse es clave para la salud se ha instalado con fuerza en los últimos años, pero los expertos insisten en que no existe una única forma válida de hacerlo. Más allá de las dietas o los entrenamientos intensos, lo importante es mantener hábitos sostenibles en el tiempo, especialmente cuando se trata de ejercicio físico.

No todas las personas disfrutan del gimnasio ni encuentran motivación en rutinas exigentes. Por ello, cada vez más especialistas subrayan que lo determinante no es la intensidad del entrenamiento, sino la constancia y la capacidad de integrar el movimiento en la vida diaria.

En ese contexto se enmarca el caso de la actriz Macarena Gómez, que a sus 48 años ha reconocido que no sigue una rutina deportiva convencional. En una entrevista reciente, explicó que no es aficionada al gimnasio, pero que mantiene un estilo de vida activo gracias a algo tan simple como caminar a diario.

“Voy andando a todas partes, pero no soy carne de gimnasio”, señaló la intérprete, que defiende un enfoque más natural y accesible del cuidado físico, basado en el movimiento constante en lugar de entrenamientos estructurados.

Esta visión coincide con diversas investigaciones que apuntan a que caminar de forma regular puede tener un impacto significativo en la salud. De hecho, algunos estudios citados por especialistas sugieren que alcanzar alrededor de 8.000 pasos diarios podría ser suficiente para mantener la masa muscular y favorecer un envejecimiento saludable en adultos de mediana edad.

Caminar es una de las formas de ejercicio más completas y accesibles. No requiere material, puede realizarse en cualquier momento del día y tiene un impacto bajo en las articulaciones, lo que lo convierte en una opción adecuada para prácticamente cualquier edad.

Entre sus beneficios destacan la mejora de la salud cardiovascular, la regulación de los niveles de glucosa en sangre, la reducción del estrés y la activación del metabolismo. Además, contribuye a mantener la movilidad, proteger las articulaciones y mejorar la calidad del sueño.

También se ha observado que caminar de forma habitual ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y favorece la liberación de endorfinas, lo que repercute positivamente en el estado de ánimo. Y si se realiza al aire libre, este hábito suma además beneficios adicionales, como la exposición a la luz natural, que ayuda a regular el ritmo circadiano y mejora los niveles de energía.