Luz Casal recuerda su actuación en chino durante su gira por Asia, en 'El Hormiguero': "Era como para 5.000 millones de telespectadores"

Este lunes arrancaba la tercera semana de 'El Hormiguero' en su franja horaria habitual, el prime time, donde es amo y señor de las noches televisivas en España. El equipo está un año más encabezado por Pablo Motos y cuenta con la colaboración de las hormigas, Trancas y Barrancas, para entrevistar diariamente a algún famoso que quiere promocionar su último trabajo.

La invitada de la noche del jueves, última de la semana con programa, fue la cantante gallega, Luz Casal, que sorprendió a todos al revelar que en una ocasión cantó en chino. Ocurrió durante una gira en el país asiático: "Tendré que decir alguna frase además de 'gracias' y 'buenas noches'", recuerda que se planteó.

Pese a la preparación, en la que estuvo bastante tiempo practicando para estar completamente lista una vez pisara el gigante asiático donde estuvo varios meses, la reacción del público fue distinta a lo que ella esperaba: "No hubo ninguna reacción buena", algo incomprensible, pues todos los países celebran el hecho de que un artista de otro lugar se atreva con el idioma.

Por fortuna, "hubo dos canciones en las que sí que se levantaron, aplaudieron y tal", aunque reconoce que el esfuerzo no valió la pena. Al menos en cuanto a la valoración del público, aunque sí que lo hizo en términos de satisfacción personal.

Más tarde, en la sección de pruebas, se enfrentaron a "la locura de la escalera de confianza", un 'juego' que consiste en mantenerse inmóvil en los huecos que se prevé que dejará una escalera que cae desde una posición vertical, al suelo.

Luz Casal cantando en chino

Viendo el buen recuerdo que le dejó el viaje a China, ironía por delante, el programa le recordó una de sus actuaciones en su periplo por la nación oriental. A diferencia del público chino, el de 'El Hormiguero' no dudó en vitorear y aplaudir a Casal como si se tratara de una diva, dando el contrapunto a su mala experiencia.

La única diferencia, comentaba, era la audiencia potencial entre ese momento y el de la noche del jueves: "Era como para 5.000 millones de telespectadores", indicaba la gallega ante la sorpresa de las hormigas y del presentador, ya que se trataba de una actuación televisada por un canal generalista que llega a muchísimas personas.

Pese a ser el programa líder del acces prime time en España, el formato presentado por Motos alcanza algo más de 4 millones de espectadores a lo largo de la noche, consolidando normalmente cerca del millón y medio, un pequeño insecto frente a la enormidad del 'share' en China.