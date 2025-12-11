LUX Tour 2026: cómo y dónde comprar entradas para ver a Rosalía antes de que vuelen

Rosalía vuelve a desatar pasiones con cada nuevo proyecto, y el LUX Tour 2026 no es la excepción: las guerras digitales por conseguir entrada ya han empezado. Esto es todo lo que debes tener en cuenta para hacerte con la tuya.

Todo lo que debes saber para conseguir una entrada del LUX Tour 2026

En primer lugar, ten en cuenta que las entradas para el LUX Tour 2026 se ponen a la venta oficialmente hoy mismo, 11 de diciembre de 2025. Esto sigue a un proceso de preventa en días anteriores que vio cómo miles de entradas se agotaban en apenas un par de horas de apertura.

Asimismo, las principales plataformas de venta de entradas para el LUX Tour 2026 de Rosalía son las siguientes: Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. Será a través de los portales digitales de estos espacios que tendrás una mayor probabilidad de hacerte con tu entrada.

Por otro lado, ten en cuenta que solamente se permite la venta de hasta cuatro entradas por persona. Además, los rangos de precio oscilan entre los 51 y los 299 euros (dejando a un lado paquete VIP), dependiendo de la ubicación que se seleccione al comprar entrada.

Rosalía tendrá un 2026 tremendamente ocupado con el LUX TOUR 2026; en este punto ha confirmado varias fechas y actuaciones en Madrid y Barcelona, concretamente en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi. Además, tiene programadas actuaciones en otras ciudades europeas y una expansión que acabará en calidad de gira mundial.

La venta de las entradas para las actuaciones de España se está produciendo de forma gradual. Es decir, en primer lugar se han puesto a la venta las entradas para los conciertos que se celebrarán en marzo y abril, mientras que otras funciones posteriores abrirán sus ventas más tarde.

La tónica general en el proceso de la compra de entradas es el de encontrarse largas colas de espera, lógico considerando el tremendo interés que despierta Rosalía. Es por ello que se recomienda entrar lo antes posible a la cola, no recargar la página y tener la tarjeta de crédito preparada para el pago.

¿Tienes interés en acudir a una función de Rosalía o has intentado ya hacerte con una entrada? De ser así, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué consejos le das a aquellos que se encuentren en una posición similar? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios.