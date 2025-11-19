Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
'Lux' y el sacrificio detrás del éxito: Por qué Rosalía entrena en ayunas antes de encerrarse en el estudio

"Me levanto a las 8 y no sé cuándo voy a volver", destaca la artista catalana

El disc 'Lux' de Rosalia.

David Cruz

Con tan solo 33 años, Rosalía se ha convertido en la artista española más internacional de los últimos tiempos, una auténtica estrella del pop que ha conseguido todo a base de disciplina. Y con el reciente lanzamiento de su álbum 'Lux' el pasado 7 de noviembre, la cantante compartió con Televisa Univisión los secretos de su día a día, desmitificando la vida de la fama y revelando una ética de trabajo casi obsesiva.

El día a día de Rosalía comienza al amanecer: "si es un día de estudio, me levanto a las ocho, me voy a correr o al gimnasio y después desayuno", confiesa. Una práctica conocida como 'entrentamiento en ayunas' que no es fruto de la casualidad: es la forma que tiene de soportar largas jornadas de trabajo que pueden superar las 16 horas.

¿Por qué el entrenamiento con ayudas es una práctica positiva en algunos casos?

Según explican expertos en nutrición deportiva, esta estrategia metabólica, siempre que se realice bajo supervisión, obliga al organismo a buscar fuentes de energía alternativas. Al no disponer de glucosa reciente (la 'gasolina' rápida del cuerpo después de ingerir alimentos), el sistema recurre a las reservas de lípidos como combustible principal.

Esto no solo puede favorecer la quema de grasa de forma más eficiente, también contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica.

En el caso de una artista como Rosalía, que se ve obligada a mantener un nivel de energía constante tanto para componer como para sus exigentes giras de conciertos, este hábito le permite activar cuerpo y mente desde primera hora de la mañana.

Sin embargo, también especialistas aconsejan que esto no se vuelva una rutina universal. Si no se gestiona de forma correcta, el deporte en ayunas puede derivar en mareos, bajadas de tensión y pérdida de masa muscular.

Rosalía es la inspiración de millones de personas que, al igual que ella, tienen una vida mucho más normal de lo que parece pese a su fama tanto delente como detrás de las cámaras. Con más de 36,7 millones de oyentes mensuales, su nueva etapa es un éxito induscutible.

'Lux' y el sacrificio detrás del éxito: Por qué Rosalía entrena en ayunas antes de encerrarse en el estudio

