Luto en el ajedrez: muere el gran maestro Daniel Naroditsky a los 29 años

Daniel Naroditsky, considerado uno de los talentos con más potencial de su generación y una de las voces más influyentes del ajedrez estadounidense, falleció este lunes a los 29 años, según informó el Centro de Ajedrez de Charlotte, donde se desempeñaba como entrenador. Daniel fue campeón del mundo juvenil y líder de la primera generación de streamers en el ajedrez. Aprendió a jugar de su padre a los seis años.

Rápidamente se consagró como un niño prodigio, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar el Campeonato de Ajedrez K-12 del Norte de California, pero ha muerto "inesperadamente" con 29 años.

"Con gran tristeza, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística, admirado y respetado por aficionados y jugadores de todo el mundo. Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a diario", compartió la familia en un comunicado que fue compartido por el Charlotte Chess Center y la federación estadounidense de ajedrez.

Siendo adolescente, con 14 años, se convirtió en el autor más joven de la historia del ajedrez en publicar un libro, 'Dominando el ajedrez posicional', al que le siguió otro, dos años después, 'Dominando los finales complejos'. Se graduó en la escuela Crystal Springs Uplands, en Hillsborough (California) y estudió en la Universidad de Stanford hasta 2019. Su salto a la fama internacional llegó en 2007, cuando ganó la medalla de oro en la categoría Sub 12 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en desempates, por delante del actual GM Illya Nyzhnyk.

En un breve comunicado, publicado a través de las redes sociales del Centro de Ajedrez de Charlotte, al que pertenecía, la familia de Naroditsky, que lo recuerda hoy como un "cariñoso hijo y hermano" y un "amigo leal para muchos", ha pedido privacidad en lo que considera un momento "extremadamente difícil". "Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el ajedrez, por su felicidad y por la inspiración que nos traía cada día", han señalado.

A los 14 años, en 2010, se convirtió en el autor más joven de la historia del ajedrez al publicar su primer libro, Mastering Positional Chess. Dos años después se publicó Mastering Complex Endgames, también de su autoría.

Entre 2011 y 2013, participó en los Campeonatos Juveniles de Estados Unidos, clasificándose para el Campeonato de Estados Unidos de 2014 tras ganar la edición de 2013. Después de graduarse en Crystal Springs Uplands School, en Hillsborough, California, estudió en la Universidad de Stanford hasta 2019.

Una de sus victorias más significativas llegó en el Campeonato de Estados Unidos de 2021, donde derrotó al gran maestro Fabiano Caruana, quien entonces era el número dos mundial de la FIDE y tenía un rating de 2800.

"Estoy devastado. Esta es una pérdida enorme para el mundo del ajedrez.... A Daniel Naroditsky le encantaba hacer streaming y le encantaba intentar ser educativo. El mundo del ajedrez le está muy agradecido. Fue alguien que hizo lo que pudo por el ajedrez", publicó el gran maestro Hikaru Nakamura, número 2 de Estados Unidos.