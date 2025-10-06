Lunes de mala visibilidad en Cataluña: esta es la predicción del Meteocat para el 6 de octubre

Estamos viviendo un inicio de otoño realmente loco en cuanto al tiempo por varios motivos, pero lo más destacable tendría que ver con las alertas por lluvias y el vaivén de las temperaturas.

No obstante, parece que la cosa se estaría comenzando a estabilizar, según ha recogido el Meteocat en su nueva previsión para la jornada de hoy, día 6 de septiembre.

Entre lo más destacado de dicha predicción, encontramos que esta semana habrá mala visibilidad en general en Cataluña a causa de diversos bancos de niebla esparcidos por la región.

En este caso en concreto, dicha niebla se encontrará en la zona del Prepirineo, en la mitad sur de Cataluña y en el extremo oeste de la región, pero la cosa cambiará después del mediodía.

Según ha informado el Meteocat, el tiempo variará conforme avance la tarde para dejarnos con cielos soleados en la mayor parte de la Comunidad Autónoma, salvo por alguna nube ocasional en la zona de Mataró.

En cuanto a las temperaturas de la jornada de hoy, estas descenderán ligeramente con respecto a la semana pasada, dejándonos con 25ºC de máximas y 1ºC de mínimas.

Esto nos deja, por tanto, con un inicio de semana bastante estable en cuanto al tiempo dado que, además, hay que recalcar que el Meteocat no ha emitido aviso alguno por lluvias para la jornada de hoy.

Y es que se espera que estas condiciones meteorológicas se mantengan a lo largo de esta semana, aunque es posible que haya más nubes en los cielos de Cataluña conforme pasen los días.