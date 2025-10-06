TIEMPO
Lunes de mala visibilidad en Cataluña: esta es la predicción del Meteocat para el 6 de octubre
La agencia del Meteocat lanza su previsión para la jornada de hoy
Estamos viviendo un inicio de otoño realmente loco en cuanto al tiempo por varios motivos, pero lo más destacable tendría que ver con las alertas por lluvias y el vaivén de las temperaturas.
No obstante, parece que la cosa se estaría comenzando a estabilizar, según ha recogido el Meteocat en su nueva previsión para la jornada de hoy, día 6 de septiembre.
Entre lo más destacado de dicha predicción, encontramos que esta semana habrá mala visibilidad en general en Cataluña a causa de diversos bancos de niebla esparcidos por la región.
En este caso en concreto, dicha niebla se encontrará en la zona del Prepirineo, en la mitad sur de Cataluña y en el extremo oeste de la región, pero la cosa cambiará después del mediodía.
Según ha informado el Meteocat, el tiempo variará conforme avance la tarde para dejarnos con cielos soleados en la mayor parte de la Comunidad Autónoma, salvo por alguna nube ocasional en la zona de Mataró.
En cuanto a las temperaturas de la jornada de hoy, estas descenderán ligeramente con respecto a la semana pasada, dejándonos con 25ºC de máximas y 1ºC de mínimas.
Esto nos deja, por tanto, con un inicio de semana bastante estable en cuanto al tiempo dado que, además, hay que recalcar que el Meteocat no ha emitido aviso alguno por lluvias para la jornada de hoy.
Y es que se espera que estas condiciones meteorológicas se mantengan a lo largo de esta semana, aunque es posible que haya más nubes en los cielos de Cataluña conforme pasen los días.
- Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'
- Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
- ¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas
- Susanna Griso (55 años): 'Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso
- Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
- El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual