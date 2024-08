Luana Alonso, la nadadora expulsada de la Villa, carga contra los medios: "Dejen de difundir información falsa"

Luana Alonso, representante de Paraguay en los Juegos Olímpicos de París, ha terminado su participación sin medalla. Fuera de la competición, el Comité Olímpico Paraguayo le ha solicitado a través de un comunicado que abandone la Villa Olímpica, de forma inmediata.

El motivo de esta resolución es que "su presencia está creando un ambiente inadecuado" para el resto de compañeros. Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, envío un comunicado a la atleta a través del correo electrónico. En el mismo, "se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento (...)".

Alonso terminó su andadura olímpica a las primeras de cambio tras caer en las series de los 100 metros mariposa. Además, decidió poner punto pinal a su carrera una vez acabada su participación en París. "Estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos", dijo a Associated Press.

Y matizo que su retirada no fue por las redes: "No me estoy retirando por la presión de las redes. Siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva", aclaró.

Fue precisamente a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 700.000 seguidores, donde quiso aclarar las informaciones de las últimas horas.

"Sólo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten", escribió.