Luke Evans revela en 'El Hormiguero' cómo vivió su infancia siendo Testigo de Jehová y homosexual

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy al actor Luke Evans para hablar sobre su autobiografía: 'El chico de los valles de Gales'.

Durante la entrevista, el presentador de 'El Hormiguero' ha querido conocer todos los detalles sobre su infancia, ya que tuvo que afrontar su homosexualidad dentro de una familia de Testigos de Jehová.

El actor ha asegurado que ahí dentro no se puede celebrar ninguna fiesta: "Ves que hay otras personas que celebran la Navidad o Semana Santa y tú nada". No obstante, ha confesado que ahora celebra todas las fechas especiales con "mucha fiesta".

De joven, Evans se dio cuenta que le gustaban los hombres, aunque era pecada mortal en su iglesia. El actor ha manifestado que "no es agradable crecer pensando que uno está condenado. Fue una experiencia de mucha soledad".

Motos, conocedor de la historia, ha preguntado cómo fue el momento en el que estuvo a punto de quitarse la vida y finalmente no lo hizo. Evans ha declarado que todo lo pasó él solo: "No, no había nadie que me ayudó".

"Me decía ¿qué es lo que voy a echar de menos en ese futuro? Me alegro mucho de haber pasado por ello y haber sido lo suficientemente fuerte para superarlo", ha expresado en 'El Hormiguero'.