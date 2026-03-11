Luka Doncic confirma su separación y afronta una batalla por la custodia de sus hijas

Luka Doncic es sobradamente conocido por ser uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo desde hace años. Pero la parte que seguramente es más desconocida de cara al público es la que remite a su vida privada, la cual afronta un momento de crisis.

La vida de Luka Doncic da un giro de 180 grados

Anamaria Goltes había sido la prometida de toda la vida del esloveno, a la cual conoció durante su adolescencia. En 2023 y 2025 tuvieron a sus dos hijas, Gabriela y Olivia, pero el propio jugador ha confirmado ahora que esa relación ha llegado a su fin.

Según ha explicado Doncic en un comunicado a ESPN, el motivo de que su relación con Anamaria haya finalizado es que durante toda la presente temporada no ha tenido la oportunidad de estar con sus hijas, algo que habría hecho mella en el jugador.

Esto ha provocado que se haya dado luz verde a una batalla legal entre Doncic y su prometida, la cual pasa por Anamaria pidiendo una serie de ayudas que garanticen que tanto ella como sus hijas recibirán los pertinentes cuidados.

Luka Doncic, decepcionado tras una nueva derrota / AP

El propio Doncic ha mostrado sorpresa ante una reclamación como esta, pues asegura que en ningún momento su familia ha estado desatendida a nivel económico. La realidad para Doncic es que esta disputa no ha hecho más que comenzar.

Las noticias, lógicamente, han llegado como un shock para los fans del jugador de los Lakers. Al fin y al cabo, era justamente en 2023 que Doncic y Anamaria confirmaron que finalmente se habían prometido de forma oficial después de muchos años como pareja.

Que en los dos años siguientes tuvieran a sus dos hijas parecía reforzar la promesa de futuro de vivir en pareja. No obstante, en última instancia parece ser que las desavenencias entre ambos surgidas de su etapa como padres han puesto el punto y final a esa posibilidad.

Veremos si la presente situación personal de Luka Doncic acaba teniendo un fuerte impacto en su carrera. El esloveno se ha mostrado como un jugador muy temperamental en ocasiones, y no sorprendería si todas sus emociones se plasmaran en la campaña de baloncesto que tiene por delante.