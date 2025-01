El lujoso regalo de Vinicius a sus compañeros tras ganar el 'The Best'

Tras el varapalo de quedarse sin el Balón de Oro cuando era uno de los grandes favoritos, Vinicius Jr pudo redimirse con el 'The Best'. El brasileño recibió el galardón de la FIFA y superó, en esa ocasión, a Rodrigo Hernández.

Dicho esto, y según ha contado AS, Vinicius invitó a toda la plantilla del Real Madrid a una cena en su casa de La Moraleja. Ante los cantos de sirena que llegan desde Arabia Saudí y el fuerte interés que están mostrando para convencerlo, el jugador quiso hacer piña y reunió a todos sus compañeros con excepción de Endrick, Arda Güler y Jesús Vallejo, que se ausentaron de forma justificada.

Asimismo, la cena contó con un invitado de lujo: Sergio Ramos. El camero, sin equipo tras salir del Sevilla en verano, también estuvo en la cita y se reencontró con algunos de sus excompañeros en el Real Madrid.

Pero Vinicius no se quedó ahí, y tuvo otro gesto con los presentes. Concretamente, les regaló una maleta Louis Vuitton a cada uno, cuyo valor es realmente alto. El 'The Best' no se gana todos los días, y el brasileño no dudó en celebrarlo por todo lo alto.