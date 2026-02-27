Quién es Luisa Martín: actriz, colaboradora de televisión y nueva invitada de Pasapalabra

Desde el año 2000, Pasapalabraes uno de los programas más exitosos de la televisión española. El concurso comenzó a emitirse en Antena 3, hasta que se mudó a Telecinco en 2007. No obstante, el formato acabó regresando al canal de emisión original en el año 2020.

Como es habitual, el concurso renueva su rotación de invitados cada tres programas. En esta ocasión, el presentador Roberto Leal recibe a cuatro celebridades del mundo del espectáculo y del entretenimiento.

Luisa Martín (Madrid, 1960), decidió que quería ser actriz a los diecisiete años de edad. Según cuanto, su padre fue determinante para que tomara esa decisión. De hecho, la actriz conserva una fotografía que le hizo a los cuatro años.

En la imagen, su padre José Luis escribió la cita: "Mi cómica hija María Luisa tienes madera de actriz, ¿pero será bueno eso para ti?". Luisa Martín se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 1980.

Más tarde, se formó en el Laboratorio de William Layton y en la Escuela de Teatro Clásico Nacional. Posteriormente, comenzó su carrera profesional en la compañía de teatro 'Teatro estudio 80'.

En los años ochenta, la actriz participó en obras de teatro como 'Los viajes de Pedro el afortunado', 'Los escándalos de un pueblo', 'Los balcones de Madrid', 'Fedra', 'El rinoceronte' y 'Aquí no paga nadie'.

No obstante, no debutó en televisión hasta 1990. La intérprete formó parte del programa de Teresa Rabal, 'La guardería'. Después se incorporó a 'Noche, noche', de Emilio Aragón, 'El Programa de Pedro Ruiz' y 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

La artista madrileña fue nominada a mejor actriz revelación en los Premios Goya del año 2000, por su interpretación en 'Terca vida'. En los Premios de la Unión de Actores, fue nominada como mejor interpretación secundaria de televisión por 'Médico de familia' en 1996.

Aunque no ganó, repitió nominación al año siguiente, cuando se llevó el premio. En 2007, Luisa recibió el premio a mejor actriz protagonista de televisión por la serie de televisión española 'Desaparecida'.