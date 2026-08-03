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Nutrición

Luis Zamora, nutricionista: "A medida que envejecemos, el cuerpo va a necesitar, en términos generales, menos calorías para aportar la misma cantidad de nutrientes"

El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' señala cómo debería ser la alimentación de las personas en la tercera edad

Luis Zamora, dietista nutricionista.

Luis Zamora, dietista nutricionista. / CEDIDA

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En los últimos años, el interés por la nutrición y la preocupación por cuidarse no ha parado de crecer. La información sobre los ingredientes y la composición nutricional de los productos es cada vez más importante para los consumidores. Especialmente, esta mayor atención por la comida aparece con el paso del tiempo.

Por este motivo, El Periódico de España ha entrevistado a Luis Zamora, nutricionista y autor del libro 'El Método Z'. En declaraciones al medio, el dietista ha señalado cómo debe ser la alimentación de una persona de la tercera edad: "De forma general podemos decir que las personas mayores necesitan los mismos nutrientes que en cualquier edad, especialmente los nutrientes esenciales".

La dieta mediterránea es fundamental para prevenir enfermedades crónicas

La dieta mediterránea es fundamental para prevenir enfermedades crónicas / El Periódico

En este sentido, el colaborador de 'Y ahora Sonsoles' explica que "a medida que envejecemos, el cuerpo va a necesitar, en términos generales, menos calorías pero aportar la misma cantidad de nutrientes". Es decir, necesitamos dar prioridad a los alimentos con alta densidad nutricional.

"Alimentos que sean muy ricos en nutrientes con unas calorías razonables y controladas", añade el comunicador. A este respecto, Zamora resalta que hay que priorizar los alimentos que son más ricos en nutrientes a partir que avanzamos en edad.

La dieta mediterránea rica enriquecida con AOVE previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares.

La dieta mediterránea rica enriquecida con AOVE previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares. / Freepik.

"Debemos de fijarnos en los alimentos frescos, mínimamente procesados y que constituyen la base de la alimentación como las frutas, verduras, hortalizas, granos y cereales integrales, productos lácteos fermentados, carnes magras, pescados, frutos secos y legumbres", detalla el colaborador de 'Atrévete', en Cadena Dial.

Al contrario, el experto en nutrición tiene claro cuáles son los alimentos que deben evitar las personas mayores. En respuesta, Zamora señala que hay que eludir aquellos que son "muy ricos en calorías, con baja cantidad de nutrientes clave para la salud, y con exceso de otros como la sal, los azúcares o las grasas refinadas o poco cardiosalubles".

En resumen, se debe evitar "el consumo de alcohol, sobre todo si es frecuente, ultraprocesados y productos de consumo ocasional, aunque sean 'caseros', como repostería, fritos o alimentos ricos en grasas, azúcares sencillos y sal". Con estas indicaciones, Zamora recomienda un desayuno con una fuente de proteínas a base de lácteos como "la leche, el yogur, kéfir, cuajada o queso fresco".

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Además, deberá añadir fruta fresca, grasa cardiosaluble como el aceite de oliva virgen extra e hidratos de carbono complejos como pan 100% integral o avena integral. Para la cena, el dietista subraya que debería haber siempre presencia de verdura y "no solo en forma de ensaladas", una buena alternativa son cremas y purés. A continuación, un aporte de proteína como tortillas frescas o pescado, hidratos de carbono integrales, fruta o yogur natural. Por último, no hay que olvidar el agua durante toda la jornada.

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