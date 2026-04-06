Luis Zahera, actor, 59 años: "Me casé con esta profesión hace mucho y quiero divorciarme"

Luis Zahera es uno de los actores más reconocidos y premiados en España, famoso por sus intensos papeles de villano en cine y televisión. Con más de 30 años de carrera, ha ganado dos premios Goya al mejor actor de reparto por 'El reino (2018)' y 'As bestas (2022)'. Tras una larga trayectoria, explica en una entrevista al Club Esquire que empieza a estar cansado.

El actor cuenta que sufre de un desgasto físico. Lejos de romantizar su situación, Zahera puso sobre la mesa una realidad poco visible: el exceso de trabajo también puede ser un problema. “Tengo tal cantidad de trabajo que tengo un miedo que me pegue un parraque cualquier día. Me cuesta decir que no; me educaron así”, explicó, aludiendo a una generación marcada por la cultura del esfuerzo constante.

A pesar del cansancio, Zahera reconoce el privilegio de su oficio: “Este trabajo se disfruta muchísimo: vuelves a ser un niño”, admite en Club Esquire. Sin embargo, matiza que el contexto actual ha cambiado radicalmente. “Hay doscientas cincuenta plataformas, más contenido, más diversidad, y estamos en esa vorágine”, señaló, cuestionando si el ritmo de producción es sostenible a largo plazo.

El impacto de la IA

El actor también reflexionó sobre el impacto de la tecnología en el sector. Aunque no cree que la inteligencia artificial sustituya completamente a los intérpretes, sí advierte cambios importantes: “No creo que la IA sustituya al teatro ni a determinados contenidos de cine, pero lo que de verdad me asusta es el tema de los dobladores”, añade. Su mirada, más que alarmista, es prudente ante una transformación que ya está en marcha.

En cuanto a su carrera, Zahera fue especialmente crítico con el encasillamiento en la industria. “Estoy cansado de la maldad y la superioridad: quiero ser el débil, el vulnerable”, afirmó. Tras años interpretando personajes duros, el actor reivindica la necesidad de explorar nuevas facetas: “Poder cambiar y jugar a otra cosa es oro puro”.

Volver a disfrutar

Su vocación, según relató, llegó de forma casi reveladora en la infancia. “Tuve la suerte de saber, en una fracción de segundo, lo que era lo mío”, recordó sobre su primer contacto con el teatro. Ese momento marcó un camino que no siempre contó con apoyo familiar. “Mi padre decía: ‘¿Cómo te vas a meter en eso?’”, rememoró, evidenciando el choque generacional.

Finalmente, el actor dejó una reflexión sobre el futuro y su relación con la profesión: “Tengo que vivir, librarme un poco del trabajo”. Aunque agradecido por el momento que atraviesa, Zahera apunta a la necesidad de encontrar equilibrio. Admite que quiere 'Divorciarse' de su profesión. "Ya sabes: conocer a más gente que no sea solo de la profesión. Tengo que vivir, librarme un poco del trabajo, del trabajo y del trabajo. Y también dejar de ser un soltero empedernido", finalizaba con humor.