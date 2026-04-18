Luis Ussía, presidente ejecutivo de Mutuactivos, da su mejor clave para invertir: "Vamos hacia una tormenta perfecta"

Los tiempos que vienen pintan complicados para el bolsillo: pensiones que no llegan, casas que dejan de ser herencia segura y un sistema público bajo presión. Luis Ussía, al frente de Mutuactivos (la gestora de fondos de Mutua Madrileña con más de 11.000 millones), lo ve venir desde hace tiempo.

Por eso, ha lanzado un mensaje claro en una nueva entrevista concedida a 'La voz de Galicia', destinada a quien quiere dormir más tranquilo si siente la necesidad de invertir. Hacerlo a largo plazo no es un capricho; es la red de seguridad que el Estado ya no puede garantizar.

Por qué el largo plazo

Con la esperanza de vida estirándose y la demografía en picado, las pensiones futuras puede que no cubran lo básico. Ussía recuerda que dejar la casa como herencia ya no es plan A: reformas fiscales y un mercado inmobiliario muy volátil la convierten en un activo ilíquido.

Imagen de una mujer mirando su pensión / Libre

Los planes privados y fondos dan rentabilidades de entre el cuatro y el seis por ciento anual histórico, lo que permite que dejen algo más tangible. Los mercados tienen sus días malos, claro, pero en diez o veinte años, la tendencia es al alza.

Tal y como indica Mussía, Mutuactivos ha multiplicado por cuatro su patrimonio desde 2015, con dos tercios viniendo de clientes externos. La filosofía es sencilla: ajusta el riesgo a tu edad. Si eres joven, renta variable para crecer; si estás cerca de jubilarte, es mejor ser más conservador.

Ussía apunta a una "tormenta perfecta" que parece avecinarse: con la demografía bajando en picado, ya se espera que haya un veintidós por ciento de la población mayor de sesenta en 2050, la Seguridad Social parece que va a tenerlo complicado.

Por ello, Ussía apuesta por diversificar: fondos mixtos, renta fija privada, y activos alternativos. Su equipo de gestión patrimonial capta trescientos cuarenta millones al año de clientes particulares. Por eso la clave está en mirar al futuro: evalúa el riesgo que quieres asumir y actúa en consecuencia.