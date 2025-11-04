Luis Suárez amplía su imperio de milanesas por Barcelona: Abrirá un nuevo local de 500 metros cuadrados en esta zona

Con una facturación prevista de 22 millones de euros para este 2025, Luis Suárez ha conseguido expandir su dominio en las áreas al mundo de la restauración gracias a la cadena 'Chalito', donde las milanesas han conquistado el paladar de los barceloneses.

Actualmente tiene cuatro locales, Rambla del Poblenou, La Maquinista, Rambla de Catalunya y Via Augusta, así que viendo los buenos resultados el uruguayo abrirá un quinto establecimiento en la calle Casanova, en pleno centro de la Ciudad Condal, en el Eixample.

Además, el local no será pequeño: contará con una superficie de 482 metros cuadrados y se espera que abra las puertas a partir del mes de enero de 2026, cuando terminarán las obras que ya han iniciado. La propuesta combina el sabor de la gastronomía de la zona de Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina, con milanesas y supremas, carnes de la zona, hamburguesas, pizzas, bocadillos o empanadas, completando buena parte de los platos típicos de esta región de Sudamérica.

Incluso los jugadores del Atlético confían en la comida de 'Chalito'. / Instagram

El primer restaurante se abrió en Castelldefels, lugar de residencia de muchos jugadores del FC Barcelona, como Leo Messi cuando estaba en la entidad azulgrana o el propio Suárez. Además cuenta con un centro de producción artesanal en Gavà y con otros tantos locales en Madrid, completando una flota de 21 restaurantes entre el centro de España y Catalunya.

Pese a estar unido a la marca, Suárez es socio e inversor de una propuesta que nació como un restaurante argentino que frecuentaba como '9' del Barça, un impulso que le ha ido como anillo al dedo a los creadores, Asier de Echarri, Leonardo Bonaduce, Juan Manuel Lema y Mariano Bonaduce, argentinos aficionados al rugby residentes en la ciudad costera.

La expansión de 'Chalito' no tiene freno y este 2025 se ha abierto el local de Platja d'Aro, localización de veraniego por excelencia de catalanes amantes de la Costa Brava y extranjeros que buscan en esta zona del país su particular Caribe. Además, espera poder seguir con su expansión en Portugal o Francia como primeros países donde podría aterrizar 'Chalito'.

Chalito es el restaurante con el sello de Luis Suárez / sport

Además, uno de sus puntos fuertes es el 'delivery', que tiene en exclusiva con Glovo y que aporta un tercio de los ingresos de la marca en la actualidad y que se preparan desde tres cocinas distribuidas por Barcelona.

Mientras, Luis Suárez disfruta de los últimos años de carrera junto con su amigo y mejor socio sobre el césped, Leo Messi, en una aventura con Inter Miami que poco a poco va cerrándose para los ex del Barça, con el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets al término de los playoff de esta temporada.