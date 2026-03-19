FÚTBOL
Luis Rubiales se sincera sobre su 'fuerte' entrada a Leo Messi: "El árbitro me dijo..."
El expresidente de la RFEF acudió al pódcast de 'El Bigote de Abadía'
Luis Rubiales vuelve a estar en el punto de mira. Hace unos días, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acudió al pódcast 'El Bigote de Abadía', donde habló sobre su paso como futbolista en la máxima categoría del fútbol español, defendiendo la camiseta del Levante, entre otros temas. En ningún momento, trataron el beso no consentido a Jenni Hermoso.
En un momento dado de la entrevista, el exfutbolista del Levante recordó la 'fuerte' entrada que le hizo a Leo Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, durante un partido contra el FC Barcelona.
Sin embargo, Rubiales quiso dejar claro que "nuestra defensa era fuerte, pero no marrullera. Eso sí, cuando íbamos al balón, íbamos con dureza, pero siempre con nobleza".
No era un partido fácil para el Levante, ya que el conjunto azulgrana venía de golear al Getafe en una actuación de Messi que quedará para el recuerdo: "Ese día teníamos reciente la fotografía de su gol maradoniano ante el Getafe en Copa del Rey, y nada más empezar el partido le dieron el balón y empezó a hacer un slalom".
La primera reacción que tuvo fue: "Madre mía". Asimismo, admitió que "fui al suelo y le di fuerte. Recuerdo que gateó, se volvió a poner de pie, y Alexis le dio otra vez".
El expresidente de la RFEF reconoció lo que le dijo el colegiado en privado: "Nos dijo: 'Van pocos segundos de juego, si no, os echaría a los dos'".
"Después Messi se cambió de banda, y llegó un Ronaldinho difícil de igualar. Fue un partido difícil. Perdimos 1-0 y en el minuto 92 tuvimos una ocasión clarísima. Le di yo el pase de la muerte a Olivier Kapo, que era nuestro mejor jugador, pero falló", señaló Rubiales en el pódcast 'El Bigote de Abadía'.
Sobre Ronaldinho, el exjugador del Levante fue claro: "Era muy bueno y era un espectáculo, especialmente cuando llevaba el balón pegado al pie. Tenía mucha calle y el colmillo de haberse criado jugando en la calle. A parte de la calidad, tenía eso".
- ¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?
- Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
- El surrealista sueño de Andreu Buenafuente con Laporta que desató risas en 'Nadie sabe nada'
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Gonzalo Bernardos revela las ciudades donde comprar vivienda en 2026: 'Puedes conseguir un incremento en tu patrimonio
- La abogada de la familia de Francisca Cadenas: 'A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual
- Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2026 a quienes cumplan este requisito
- El economista Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: 'Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba