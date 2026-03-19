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FÚTBOL

Luis Rubiales se sincera sobre su 'fuerte' entrada a Leo Messi: "El árbitro me dijo..."

El expresidente de la RFEF acudió al pódcast de 'El Bigote de Abadía'

Leo Messi y Luis Rubiales

Leo Messi y Luis Rubiales / Archivo

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Luis Rubiales vuelve a estar en el punto de mira. Hace unos días, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acudió al pódcast 'El Bigote de Abadía', donde habló sobre su paso como futbolista en la máxima categoría del fútbol español, defendiendo la camiseta del Levante, entre otros temas. En ningún momento, trataron el beso no consentido a Jenni Hermoso.

En un momento dado de la entrevista, el exfutbolista del Levante recordó la 'fuerte' entrada que le hizo a Leo Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, durante un partido contra el FC Barcelona.

Sin embargo, Rubiales quiso dejar claro que "nuestra defensa era fuerte, pero no marrullera. Eso sí, cuando íbamos al balón, íbamos con dureza, pero siempre con nobleza".

No era un partido fácil para el Levante, ya que el conjunto azulgrana venía de golear al Getafe en una actuación de Messi que quedará para el recuerdo: "Ese día teníamos reciente la fotografía de su gol maradoniano ante el Getafe en Copa del Rey, y nada más empezar el partido le dieron el balón y empezó a hacer un slalom".

La primera reacción que tuvo fue: "Madre mía". Asimismo, admitió que "fui al suelo y le di fuerte. Recuerdo que gateó, se volvió a poner de pie, y Alexis le dio otra vez".

El expresidente de la RFEF reconoció lo que le dijo el colegiado en privado: "Nos dijo: 'Van pocos segundos de juego, si no, os echaría a los dos'".

"Después Messi se cambió de banda, y llegó un Ronaldinho difícil de igualar. Fue un partido difícil. Perdimos 1-0 y en el minuto 92 tuvimos una ocasión clarísima. Le di yo el pase de la muerte a Olivier Kapo, que era nuestro mejor jugador, pero falló", señaló Rubiales en el pódcast 'El Bigote de Abadía'.

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