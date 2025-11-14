Luis Rubén Rubiales, tío del expresidente de la RFEF, habla tras intentar boicotear a su sobrino y ser detenido: "No critiques a Pedro Sánchez que eras un 'lame traserillos' suyo"

En ocasiones la realidad supera a la ficción, y la tarde del jueves se vivió una de esas escenas surrealistas, a la vez que deplorables.

Un "tío carnal" del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, quien estaba presentando el libro que recoge su versión de los echos respecto al episodio con Jenni Hermoso, intentó boicotearle lanzándole varios huevos que llegaron a impactar en la espalda.

Aparición en público del expresidente después de su condena y para presentar su libro / Denís Iglesias

Ahora, tras ser arrestado por la Policía que custodiaba la seguridad del acto, Luis Rubén Rubiales ha vuelto a la carga ante las cámaras para hablar por primera vez.

Lo ha hecho en dos de las cadenas más vistas del país, Antena 3 y Telecinco, y ha dejado más de un titular que merece la pena rescatar.

"Le hubiera tirado algún huevo más, porque llevaba una docena"

En su charla con 'Y Ahora Sonsoles' del primer canal, Luis Rubén, quien tras los hechos se supo que trabajó como actor para comerciales y series como 'La Que Se Avecina', confirmaba que si no lanzó más 'huevazos' fue porque no le dio tiempo: "Le tiré tres, cuatro o cinco huevos... Si me hubiera dado tiempo le hubiera tirado alguno más, porque llevaba una docena", indicaba.

El tío de Rubiales, detenido tras agredirle en el acto de presentación de su libro / SPORT

"Es una persona que ha dejado muchos cadáveres... El día de mañana se le puede levantar, como en el videoclip de Michael Jackson, 'Thriller', así que yo no sería muy feliz. Porque yo estoy desequilibrado, pero puedo ir por la calle tranquilamente", apuntaba el tío.

También aseguraba no haber leído el libro y criticaba que su sobrino hubiera hablado del presidente del gobierno: "¿Tú vas a venir a hablar de Pedro Sánchez? Que has alardeado que era tu amigo, que te protegía, que si eras su niño bonito... No vayas ahora a atacarle, diciendo que te ha hecho una conspiración cuando tú eras un 'lame traserillos' suyo", remata la explosiva interveción.

"Como si me hubiera venido de estar 15 días de vacaciones en Benidorm"

Por la otra parte, ha sido el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, el que ha ido en busca del personaje del momento a la salida de los juzgados de Plaza Castilla de Madrid.

Lejos de retractarse por los actos, el tío de Rubiales se reafirmaba: "Estoy muy bien. Es como si me hubiera venido de estar 15 días de vacaciones en Benidorm. Estoy con esa energía", apuntaba.

Revela que ha podido hablar con su madre y con parte de la familia, aunque asegura que no han podido tratar nada sobre el tema porque "no se pueden hablar estas cosas por teléfono", aunque insitía en que "lo importante es que está bien".