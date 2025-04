Luis Pliego revela detalles sobre la presunta demanda del rey emérito contra Corinna: "No soporta que su legado esté cuestionado"

Este martes, el director de 'Lecturas', Luis Pliego ha adelantado una información que publicará su revista. La noticia, firmada por Pilar Eyre, apuntaba que el rey emérito, Juan Carlos I, ha iniciado los trámites para presentar una demanda contra Corinna Larsen.

En este contexto, y como colaborador habitual de 'Tardear', Pliego ha adelantado algunos detalles sobre la exclusiva. "Sería una demanda que él ya ha encargado a sus abogados, los mismos que están llevando el caso contra Miguel Ángel Revilla", adelantaba al director de la revista.

Según el periodista, sería una demanda contra el honor por todas las declaraciones de Corinna Larsen en los diferentes medios de comunicación. De hecho, Pliego subraya que ninguna de las acusaciones han sido probadas:

"No han podido ser probadas, no tiene pruebas de que hayan entrado a robar en su casa de Mónaco, no tiene pruebas de que el CNI haya intentado atentar contra ella... No tiene pruebas de absolutamente nada de lo que ella está diciendo y de todo lo que los medios están recogiendo", destaca el comunicador.

La situación ha provocado que el rey emérito decida tomar acciones legales para defender su honor. "El rey Juan Carlos está cansado de ser difamado por esta señora con la que llegó a estar a punto de casarse", aseguraba Pliego.

"La demanda es por honor", detallaba. "El rey afirma que tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a defenderse de las acusaciones y difamaciones. Que él haya sido inviolable y rey de España no le inhabilita al rey de España para ser protegido legalmente", exponía el director.

En varias ocasiones, Pilar Eyre ha asegurado que el padre del rey Felipe está preocupado por la imagen que dejará en el futuro. La escritora argumenta que el monarca ha decidido limpiar su nombre y hacer frente a las acusaciones

"El rey Juan Carlos no soporta que su legado esté cuestionado", añade Pliego en la publicación. La información se ha publicado después de conocerse una demanda similar a Miguel Ángel Revilla.