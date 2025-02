Luis Pliego dice haber recibido un mensaje de María Teresa Campos después de su muerte

María Teresa Campos, una de las periodistas más afamadas de la televisión española, falleció el 5 de septiembre de 2023. Por este motivo, la última noticia relacionada con su nombre ha causado un gran impacto. El director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, ha asegurado recibir dos mensajes de texto desde el número de la comunicadora.

Una afirmación que ha causado una gran confusión entre los espectadores, ya que se ha cumplido más de un año y medio del fallecimiento de la periodista. La explicación de esta situación se ha producido en 'Tardear', el magacín de Telecinco, donde ha acudido el propio Pliego para esclarecer el asunto. "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito", rezaba el mensaje recibido.

En directo, Pliego explicaba lo sucedido. "Yo es que no he borrado el teléfono. He llamado a la compañía y este número está dado de baja. Yo me escribía con ella por WhatsApp, me ha sobrecogido que se dirigiera a mí como ella lo hacía. Sigo descompuesto. Es increíble que alguien haya podido acceder y hacer este tipo de bromas. Han hackeado el teléfono y han accedido a su agenda", comentaba con indignación.

Carmen Borrego, colaboradora del programa e hija de María Teresa ha confirmado la teoría. "Jamás he oído yo a mi madre decir 'Un beso desde el infinito' (...) Yo ya se lo he dicho a Luis, si recibo ese mensaje tiro el móvil por la ventana", comenzaba diciendo.

Además, también ha informado a Terelu Campos sobre lo sucedido: "Cuando me ha llamado Luis me he puesto a temblar. He avisado a mi hermana para que no le dé un infarto por si le mandan a ella también un mensaje (...) Yo lo di de baja al mes que muriese mi madre. De hecho, he querido acceder al teléfono para el homenaje y no pude. Fui a la compañía y me confirmaron que no se podía, que tenía que haber hecho una copia de seguridad. Es de muy mal gusto, la persona que lo haga no tendrá la conciencia tranquila", argumentaba la televisiva.