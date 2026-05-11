ECONOMÍA
Luis Garvía, experto en economía: "Siempre acepta una herencia a beneficio de inventario. Es la forma más segura"
¿Cómo evitamos heredar las deudas de una herencia?
Quizás nunca lo has pensado, pero recibir una herencia no siempre se traduce en la obtención de un beneficio económico. No en pocos casos, junto a viviendas, ahorros o propiedades también aparecen préstamos, hipotecas, impuestos pendientes o deudas que pueden convertirse en un problema para los herederos.
Sobre ello ha alertado el economista y divulgador Luis Garvía en un vídeo difundido en Instagram, donde recomienda extremar la precaución antes de aceptar cualquier herencia.
"El gran error es aceptar sin más", explica el experto. Según recuerda, cuando aceptamos una herencia de forma pura y simple, también asumimos las obligaciones económicas del fallecido.
Esto significa que, si las deudas superan el valor de los bienes heredados, el heredero puede tener que responder incluso con su propio patrimonio.
Con el objetivo de evitar una situación tan desagradable y peligrosa desde el punto de vista económico, Garvía insiste en la importancia de recurrir a una figura jurídica que está contemplada en el Código Civil: la aceptación "a beneficio de inventario". Un mecanismo que permite que el heredero solo responda de las deudas hasta donde alcancen los bienes heredados, sin poner en riesgo su patrimonio.
"Así solo heredas si lo que recibes vale más de lo que se debe", resume el economista. En la práctica, esta fórmula obliga a hacer un inventario detallado de todos los bienes y cargas que acompañan la herencia antes de tomar una decisión final.
La recomendación cobra especial relevancia en un contexto en el que muchas familias desconocen la situación financiera completa de los familiares fallecidos. Hipotecas antiguas, avales o deudas tributarias que pueden aparecer años después y generar conflictos.
Como dice García, "siempre acepta una herencia a beneficio de inventario. Es la forma segura". Consúltalo con tu abogado si es el responsable de tramitar cualquier herencia.
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